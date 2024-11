"Cela me rend très nerveux", c'est la phobie numéro 1 de Nadal et elle est perturbante

Rafael Nadal dispute sa toute dernière compétition à l'occasion de la Coupe Davis, mais connaissez vous sa phobie ultime ?

Pour les amoureux de Rafael Nadal, l'heure des adieux sur les courts de tennis arrivent. Il y a quelques semaines, la légende vivante du tennis a annoncé sa retraite sportive à la fin de cette année 2024. Mais avant les pleurs, le Majorquin va disputer une ultime compétition à l'occasion de la phase finale de la Coupe Davis.

L'occasion de voir une dernière fois son service, son coup droit et ses courses endiablées, mais également ses tocs qui l'ont également mis dans la lumière depuis des années. Mais si vous pensez tout connaître de Nadal, peut être que vous serez surpris par cette anecdote.

Assez discret sur sa vie, l'Espagnol est avare en interviews, mais lorsqu'il en accorde, il livre de vraies informations et quelques indiscrétions sur sa vie. Par exemple, savez vous que Rafael Nadal est un vrai "trouillard" ? Ce sont les termes employés par ses proches et il n'a jamais démenti l'information, bien au contraire. Parmi ses craintes, on trouve même la peur du noir.

"Par exemple, être tout seul chez moi le soir me rend très nerveux. Je n'arrive pas à dormir dans mon lit. Alors, je dors sur le canapé, la télé et toutes les lumières allumées. Je ne suis pas bien courageux face aux choses de la vie. Au tennis, oui mais dans tout le reste, non", a lancé l'Espagnol dans l'émission italienne Che Tempo Che Fa en évoquant son achluophobie, le nom donné à la peur du noir et de l'obscurité.

Alors comment arriver à surpasser cela et être un vrai battant sur les courts ? "Rafael est une personne qui a besoin de tout contrôler. Mais comme c'est impossible, il investit toute son énergie dans la partie de sa vie qu'il peut dominer le plus facilement : sa carrière de tennisman", explique son attaché de presse pour évoquer les problèmes de l'Espagnol.

La peur du noir n'est pas un phénomène isolé, certaines personnes ont même des troubles plus importants. 10% de la population a une telle peur du noir que ces personnes refusent même de se lever pour aller aux toilettes pendant la nuit. On appelle cela la nyctophobie, heureusement pour l'Espagnol, il n'est pas à ce stade de peur.