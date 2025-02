La carabine de Quentin Fillon Maillet a un secret bien caché et le résultat est spectaculaire

La star du biathlon français doit peut être sa réussite à sa carabine, qui cache un secret bien caché.

Quentin Fillon Maillet est l'une des stars du biathlon mondial et français. Lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022, il était entré dans l'histoire avec cinq médailles dans une même olympiade, 2 en or et 3 en argent. La même année, il remportera aussi le gros Globe de cristal du vainqueur de la Coupe du monde, avec 8 succès dans la saison.

Depuis, le Français est moins performant. La saison 2023 a été marquée par une contamination au Covid et une année presque blanche. En 2024, lors des Mondiaux, Quentin Fillon Maillet remportera deux nouveaux titres de champion du monde, sur le relais et le relais mixte avec Lou Jeanmonnot.

Conclusion, Quentin Fillon Maillet n'a plus vraiment grand chose à prouver en tant que biathlète et ses succès, s'ils sont liés bien évidemment à son talent et ses capacités, ont aussi beaucoup à voir avec sa carabine, qu'il a pris le temps de développer lui même pour qu'elle soit parfaitement adaptée.

La carabine actuelle du biathlète a été développée à l'IUT d'Annecy Le Vieux, grâce à des étudiants. La crosse, le viseur, et les pièces détachées sont toutes gérées par le département Génie Mécanique et Productique sous la supervision de Quentin Fillon Maillet lui-même. Car c'est bien lui qui conçoit son arme depuis 2009.

"J'ai fait des études en conception industrielle et ça me plaisait de lier mes deux passions en créant ma carabine. C'est beaucoup d'investissement, mais cela rend ma relation avec elle encore plus forte ", explique le Français qui aimait "fabriquer des arbalètes dans l'atelier familial lorsqu'il était gamin".

En 2025, au moment des Mondiaux, la saison de Quentin Fillon Maillet n'est pas au beau fixe avec une 8e place au classement général, très loin des Norvégiens, mais aussi de ses compatriotes Eric Perrot (4e) et Emilien Jacquelin (5e). Un succès individuel, lors du sprint d'Oberhof en Allemagne est tout de même à mettre à son actif ainsi que les quatre victoires en relais de l'équipe de France masculine, qui survole l'épreuve depuis le début de la saison grâce notamment à l'adresse au tir du quintuple médaillé olympique.