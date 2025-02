Cette superstar de la chanson, présente au Super Bowl, sera tiraillée entre son petit ami sur le terrain et son club de coeur

Le Super Bowl est le plus gros show sportif des Etats-Unis et est toujours très attendu.

Le Super Bowl est, comme tous les ans, un évènement incontournable et très attendu. Cette année, l'affiche de la finale opposera les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie. Cette finale est la même affiche que le Super Bowl LVII, en 2023, qui avait offert un spectacle incroyable avec un dernier quart temps d'anthologie.

Publicités, half time show... Le Super Bowl va au delà de la performance sportive et est un véritable business pour les annonceurs et les parieurs et un vrai moment de partage pour certaines familles. Une fois encore, les Chiefs de Kansas City et Patrick Mahomes seront très attendus, mais il ne sera pas le seul sous les projecteurs.

Comme l'année dernière, les yeux seront également rivés sur une superstar de la chanson américaine, Taylor Swift. La chanteuse sera une nouvelle fois présente aux côtés de Travis Kelce, joueur de Kansas et compagnon de cette dernière. Sa présence en 2024 avait gonflé les audiences du show, le programme était devenu le plus regardé de l'histoire de la télévision des États-Unis avec 123,4 millions de téléspectateurs.

Chose étonnante, Taylor Swift n'était pourtant pas une grande fan de Kansas, au contraire. La star était à l'origine une inconditionnelle des Eagles. À l'époque, la chanteuse et son père Scott soutenaient en effet la franchise. On voyait d'ailleurs régulièrement la chanteuse avec un sweat ou un maillot des Eagles en concert.

Dans les paroles de sa chanson Gold Rush en 2020, Taylor Swift y fait d'ailleurs allusion : "I see me padding across your wooden floors / With my Eagles T-shirt hanging from the door" (Je me vois marcher sur ton parquet / Avec mon maillot des Eagles accroché à la porte).

L'une des radios de Philadelphie aurait d'ailleurs très mal pris la "trahison" de Taylor Swift en supprimant la chanteuse des ondes le temps d'un week-end, lors d'un match entre les deux équipes en 2023. Lors du dernier Super Bowl entre les deux franchises, elle n'avait pas pris partie, mais il faut dire qu'elle n'était pas encore en couple avec Travis Kelce.

Une chose est sure, la présence de Taylor Swift, chanteuse la plus écoutée de la planète, fait du bien à la NFL. "L'effet "Taylor Swift" est positif. Ça crée le buzz", a expliqué le patron de la Ligue américaine de football.