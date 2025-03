"Ceux qui sont là ont tout intérêt à..." La grosse mise au point de Didier Deschamps

Le sélectionneur des Bleus a fait une grosse mise au point alors qu'il entame sa dernière année à la tête des Bleus.

Tic, Tac... L'aventure des Bleus et de Didier Deschamps touchebbientôt à sa fin. Lors de l'opération des Pièces Jaunes il y a quelques semaines, le champion du monde 1998 a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat à l'issue de la prochaine Coupe du monde qui se disputera en 2026, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

En attendant cette dernière échéance très attendue avec l'optique d'une troisième étoile pour la France, les Bleus sont de retour en ce mois de mars pour le Final Four de la Ligue des Nations et la double confrontation face à la Croatie. Un rendez-vous important qui marquera le "début de la fin" pour Didier Deschamps. De quoi voir la motivation des joueurs et des cadres dans cette dernière ligne droite.

C'est d'ailleurs un enjeu très important pour le sélectionneur français, comme il a indiqué dans une longue interview pour Le Figaro. Partir n'est pas une fin pour les joueurs, au contraire, il va falloir en montrer encore plus pour pouvoir conserver sa place les prochaines années.

"Ils le savent très bien. Les choses sont claires, comme avec mon staff avec lequel je sors de séminaire. Le premier rendez-vous, c'est mars. Je ne suis pas nostalgique. Ceux qui sont là ont tout intérêt à tout faire pour rester (en sélection) le plus longtemps possible."

"Débuter une compétition en ayant un contrat derrière, cela peut amener plus de tranquillité dans le management, par rapport notamment à des joueurs qui ne jouent pas et peuvent se dire 'oui mais bon, il ne sera plus là après…'". Cela peut avoir une résonance en interne. Avec l'expérience et le vécu, ça se gère", a-t-il également expliqué.

Pour certains, le départ de Deschamps l'année prochaine et peut-être l'arrivée de Zinedine Zidane pourrait permettre de revenir. On parle notamment du cas Antoine Griezmann. Ancien "chouchou" de Deschamps, le numéro 7 est parti par la petite porte, sans doute déçu de voir que son statut de titulaire indiscutable s'est effrité aux yeux du sélectionneur lors de l'Euro 2024. Et des retours, il y en a souvent eu lors des changements de sélectionneur. Dernière preuve en date avec l'arrivée de Rudi Garcia à la tête de la sélection belge, qui a convaincu Thibaut Courtois de revenir...