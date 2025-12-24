"C'est une nouvelle technique d'arnaque" : Google met en garde contre ce SMS pour récupérer votre mot de passe

Historiquement utilisée pour récupérer le mot de passe de votre boîte mail, cette technique officielle de Google est bientôt caduque.

Cet article a été publié initialement le 12 mars 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Tech.

Vous avez certainement déjà connu cette situation : vous venez de recevoir ou attendez un mail urgent, mais au moment de vous connecter à votre boite mail... horreur ! Impossible de retrouver vos identifiants. Après de multiples tentatives, vous décidez alors d'abandonner et de réinitialiser votre mot de passe. Vous recevez ensuite un SMS sur votre numéro de téléphone renseigné au préalable avec un code à rentrer pour obtenir un nouveau de mot de passe. Simple, efficace et sécurisé... Enfin plus pour longtemps.

Google vient en effet d'annoncer la fin de l'authentification par SMS lorsque vous tentez de récupérer un mot de passe ou d'en changer sur votre boite mail. Une technique utilisée par de (très) nombreux sites pour s'assurer que vous êtes bien la personne qui demande un changement de mot passe. Google souhaite cependant s'en débarrasser, notamment pour des raisons de sécurité et incite à ne plus s'en servir. On vous détaille comment procéder et pourquoi il faut désormais vous méfier des futurs SMS de Google que vous recevrez.

Recevoir un code de confirmation par SMS peut s'avérer sécurisé. Google pense cependant qu'à notre ère, il est facile pour des pirates informatiques de réussir à subtiliser votre téléphone ou votre numéro. Il leur suffit alors de demander un nouveau mot de passe pour pouvoir réinitialiser vos identifiants de mail et ainsi obtenir à la fois votre numéro de téléphone et l'ensemble de vos courriers électroniques.

C'est pourquoi Google a annoncé mettre prochainement fin aux SMS de confirmation en cas de réinitialisation de mot de passe de votre compte Gmail. L'entreprise précise également que cette décision a été prise à la suite d'abus de certains utilisateurs, qui se faisaient passer pour Google pour envoyer des SMS remplis de virus et de malwares. La firme met donc en garde : d'ici quelques mois, les SMS pour réinitialiser votre mot de passe Gmail seront des arnaques.

Google ne va bien évidemment pas laisser ses utilisateurs sans solution alternative. Une fois les SMS supprimés, le site de Gmail vous enverra désormais un QR Code à scanner avec votre téléphone. Une façon bien plus sécurisée de s'assurer que vous êtes bien à l'origine du changement de mot de passe, puisqu'un pirate informatique aura plus de difficultés à accéder à votre application "appareil photo" et à pointer votre smartphone en direction du QR Code. Cette nouvelle méthode sera donc bien plus rapide à effectuer et plus sécurisée pour les utilisateurs.