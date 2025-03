"Ces frais bancaires sont remboursés par les impôts, peu en profitent"

Une petite case méconnue des impôts doit être remplie par de nombreux Français.

Cela fait partie des petites cases méconnues de la déclaration de revenus. Si les impôts permettent de déduire de nombreuses charges supportées tout au long de l'année, certaines sont plus connues que d'autres. Les frais de garde d'enfant, le service à domicile ou encore les frais kilométriques font partie des dispositifs les plus utilisés par les contribuables. Parmi les plus discrets, l'un d'entre eux concerne certains frais bancaires.

Des dépenses engagées auprès de la banque peuvent être déduites du montant de vos impôts et environ 5 millions de Français peuvent en profiter. Toutefois, il faut bien faire les calculs. Tout le monde n'a pas un intérêt financier à le faire, d'autant que cela ne concerne pas l'ensemble des coûts contraints par les établissements bancaires.

Avec en moyenne un peu plus de 200 euros de par an, les dépenses liées aux frais bancaires pèsent lourd chez de nombreux ménages. Le coût de la tenue de compte, du découvert ou de la carte bancaire en sont les principales raisons. Certains clients engagent d'autres dépenses, liées à la gestion de leur épargne.

C'est notamment le cas des détenteurs d'un Plan d'épargne en actions. Il s'agit des personnes qui ont investi en achetant des actions d'une entreprise. 5 236 241 Français étaient concernés à fin 2023, selon les derniers chiffres de la Banque de France.

Pour conserver ces actions (appelées "titres"), les clients rémunèrent la banque. Ce sont les "frais de garde". Ils peuvent s'élever jusqu'à 0,4% de la valeur détenue. Par exemple, un client détenant pour 3000€ d'actions paiera, au maximum, 120€ à l'année. Or, ces frais peuvent être déduits des impôts. Pour cela, il faut les inscrire dans la case 2CA. La réduction d'impôt se calcule selon la tranche d'imposition.

Pour reprendre notre exemple : le contribuable déclare 120€ de frais aux impôts. S'il est imposé à 11%, il bénéficiera d'une réduction d'impôts de 13,20€ (11% de 120€).

Seules les personnes étant imposées dans la tranche à 0 ou 11% ont intérêt à utiliser ce mécanisme pour leur PEA. Attention toutefois : pour bénéficier de ce dispositif, il faut penser à également cocher la 2OP pour confirmer au fisc que vous souhaitez être imposés au barème de l'impôt sur le revenu.

Pour celles et ceux qui sont dans la tranche à 30% et au-dessus, il ne faut surtout pas remplir la case 2CA, ni cocher la case 2OP. L'imposition automatique à 12,8% sera alors appliquée sur les gains générés par votre PEA et vous fera économiser des impôts.