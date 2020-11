"DIRECT. Vendée Globe : nouveau départ pour Beyou, le classement du jour"

Jérémie Beyou, qui a réparé son bateau, franchit à nouveau la ligne de départ du Vendée Globe, aujourd'hui, aux Sables d'Olonne, loin des leaders du classement. Découvrez l'actu en direct et la cartographie de la course.

17:20 - Beyou officiellement de retour dans la course Après avoir quitté le port des Sables d'Olonne peu après 15 heures, Jérémie Beyou a ensuite remonté le chenal avant de passer la ligne de départ officielle à 17h10 : TOP (RE)DÉPART ! ????????



Et voilà c'est officiel, Jérémie est de retour en course à bord de l'@ImocaGS @Charal ! Il a franchi la ligne du @VendeeGlobe à 17h10 ????⛵️#VivonsFort #CharalSailingTeam #OnlyBeyou

16:28 - Herrmann : "Depuis deux jours, je me sens chez moi sur mon bateau" Boris Herrmann (Seaexplorer - Yacht Club de Monaco), qui pointe à la 7e place du classement du Vendée Glabe ce mardi, a donné de ses nouvelles ce matin, lors de la vacation : "Je n’ai pas encore regardé la météo pour le Pot au Noir aujourd’hui mais d’après les fichiers des derniers jours, il n’avait pas l’air trop méchant, il est assez convergent. Le plus dur, c’est de savoir si on arrivera tous à passer car ça peut être difficile si une équipe reste bloquée sous un nuage. J’espère que ça se passera bien (...) Depuis deux jours, je suis arrivé dans la course, je me sens chez moi sur mon bateau. La première semaine fut compliquée pour tout le monde. Ça m’a mis un peu de temps pour évacuer la pression, les coups de frayeur, le stress du départ, j’étais encore un peu tendu il y a trois jours mais maintenant c’est bon, j’ai trouvé mon rythme".

15:32 - Beyou : "Ce n'est pas parce que je pars plus tard que ça va être plus facile" Interrogé, donc, juste avant ce nouveau départ, Jérémie Beyou a été invité à décrire son état d'esprit : "C'est contrasté. C'est ce que j'ai déjà vécu il y a mois de dix jours, c'est le départ, i faut dire au-revoir à tout le monde, c'est pas évident... J'ai hâte que ça se termine et d'être de retour en mer. Je sais que ça va pas être simple car ce que j'ai vécu il y a dix jours c'est aussi ce que je vais avoir dans les deux-trois prochains jours : il y a un front avec du vent à passer, du vent fort au portant derrière, des alizés qui ne sont pas établis... Ce n'est pas parce que je pars plus tard que ça va être plus facile ! Néanmoins, là j'ai plutôt envie de dire qu'il faut y aller, ne plus réfléchir, j'ai hâte de me retrouver en mer (...) C'est déjà une petite victoire d'avoir été capable de me remettre en route, de me remobiliser, parce que ce n'est pas drôle de faire demi-tour, de quitter la flotte, de voir que les autres sont dans les alizés. J'espère en avoir d'autres au fil de ma progression".

15:23 - Revivez le départ de Jérémie Beyou en vidéo Le skipper du bateau Charal s'est notamment exprimé une dernière fois devant la presse avant de reprendre la mer :

15:17 - Pas d'objectif de classement pour Beyou En reprenant ce Vendée Globe à zéro neuf jours après le départ, Jérémie Beyou, qui était présenté comme l'un des principaux favoris à la victoire finale, aborde désormais la course avec un autre regard. "J’ai essayé de tout planifier au jour près dans la préparation, à l’heure voire à la minute près, pour les jours d’avant course et les premiers jours de course, rappelait-il hier. Quand tu prends un peu tout sur la tête comme cela, tu te dis qu’il faut fonctionner différemment. L’idée maintenant, c’est de prendre les événements les uns après les autres : rentrer, réparer, maintenant repartir et puis on verra ce qu’il se passe, je préfère ne rien attendre, ne pas me fixer d’objectifs. On verra !".

15:12 - C'est (re)parti pour Beyou ! Jérémie Beyou vient de larguer les amarres sous le soleil vendéen et les applaudissements des badauds venus assister à ce nouveau départ pour le skipper français dans ce Vendée Globe 2020-2021.

15:08 - Beyou s'apprête à repartir Six jour après avoir pris la décision de faire demi-tour en raison d'avaries constatées sur son bateau, et trois jours jours après son retour aux Sables d'Olonne, Jérémie Beyou reprend la mer aujourd'hui, dans un délai qui lui permettra de ne pas être déclassé (le règlement du Vendée Globe prévoit que les skippers disposent de dix jours après le départ pour repartir). Le skipper français procède actuellement aux dernières vérifications et aux ultimes au-revoirs et va quitter le port des Sables d'Olonne dans quelques minutes.

15:04 - Le classement du Vendée Globe à 15h ce mardi La direction de course vient de communiquer le quatrième pointage du jour : Alex Thomson figure toujours en tête du Vendée Globe sur son bateau Hugo Boss mais voit Thomas Ruyant revenir à moins de 88 nm. Jean Le Cam conserve la troisième position mais est désormais talonné par Charlie Dalin (Apivia). Suivent Kevin Escoffier (PRB) et Louis Burton (Bureau Vallée 2). En queue de classement, on retrouve Clément Giraud (Compagnie du Lit - Jiliti) et Fabrice Amedeo (Newrest - Art & Fenêtres) en 31e et 32e position, la 33e étant occupée par Jérémie Beyou, qui s'apprête à repartir des Sables d'Olonne après avoir réparé son bateau CHaral.

14:15 - Ruyant : "Jean a été énorme sur ce début de course" Thomas Ruyan (LikedOut) s'est exprimé aujourd'hui sur sa position dans ce Vendée Globe : "Je suis toujours assez rapide, ça commence à bourgeonner un peu à l’approche du Pot au Noir, on y est quasiment, il y a déjà quelques petits grains qu’on peut bien voir sur les images satellites. Je regarde assez régulièrement pour essayer de trouver un petit passage. Ça n’a pas l’air trop actif mais on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, c'est un peu la surprise à chaque fois (...) Je suis content de retrouver la deuxième place du classement. Jean a été énorme sur ce début de course, évidemment je le double car ce n’est pas les mêmes générations de bateaux et le mien cartonne à ces allures-là, mais il a fait une course incroyable. Après, malin comme il est, il sera peut-être à nouveau devant à la sortie du Pot au Noir".

12:09 - Le classement à 12h, Ruyant gagne du terrain Le pointage quotidien de mi-journée vient d'être communiqué par la direction de course du Vendée Globe : le Britannique Alex Thomson (Hugo) Boss conserve la tête avec une avance de 89,2 nm (soit environ 165 km) sur Thoms Ruyant (LinkedOut) mais le bateau du skipper français, qui a gagné près de 20 mils nautiques depuis le précédent classement publié à 9h, progresse plus rapidement ces dernières heures. A noter que Jean le Cam conserve sa place sur ce podium très provisoire de la course, devant Charlie Dalin et Kevin Escoffier, mais a lui aussi repris un peu de terrain à Thomson (une dizaine de miles nautiques).

11:23 - Troussel : "Je vais mettre du temps pour digérer" Contraint à l'abandon hier en raison du démâtage de son bateau Corum L'Epargne, Nicolas Troussel est revenu sur cet accident ce matin, lors de la vacation radio : "J’ai démâté hier matin avant le lever du jour donc il faisait nuit quand je suis sorti du bateau et quand j’ai vu les dégâts, ma priorité était de dégager le mât du bateau car ça tapait un petit peu. Le foil n’était pas loin et je ne voulais pas que ça l’abîme davantage (...) Là je réalise que tout est fini… Je suis en route vers le Cap Vert, presque face au vent et face à la mer donc je vais mettre un petit peu de temps pour y arriver. J’avance à environ 4 nœuds et il me reste 180 milles à parcourir. J’ai dû faire 70 milles depuis que je suis reparti. J’ai surtout des pensées pour les gens qui ont travaillé, qui m’ont soutenu et qui ont fait que ce projet existe aujourd’hui. Personnellement je me laisse aller. Je n’ai pas spécialement envie de retourner à terre tout de suite et de voir des gens. Je vais mettre du temps pour digérer ça".

10:38 - Tripon : "La méditation, c’est du quotidien pour moi" Armel Tripon (L'Occitane en Provence), qui se situe actuellement à la 25e place du classement, s'est également confié en début de journée. "Je vais très bien, j’ai retouché un peu de vent, mon bateau avance à nouveau, c’est sympa, a-t-il notamment indiqué. Il faut sortir de ce premier Pot au Noir, c’est une épreuve avant l’épreuve. Normalement, je récupère l’alizé qui va s’installer progressivement (...) "Le bateau est éprouvant physiquement de manière générale, quand il y a de l’air c’est physique, et même dans le petit temps, c’est énergivore. Il faut penser à récupérer, car ça laisse des traces, c’est une vraie gestion (...) Je rêve énormément dans mes périodes de sommeil en ce moment. Comme je dors par tranches de 20 ou 40 mn, et que je suis réveillé par une alarme, je suis en plein rêve souvent. Et parfois, je repars sur le même rêve. La méditation, c’est du quotidien pour moi, c’est comme prendre mon repas. Cela me permet de rester dans un bon état d’esprit sur cette course ! C’est ma petite routine".

10:19 - Escoffier (PRB) : "Content de ma première semaine" Kevin Escoffier s'est exprimé à la vacation de 5h, depuis son bateau PRB. Le skipper s'est notamment confié sur la prochaine traversée du Pot au noir : "J’étais en train de regarder les photos satellites pour voir l’état du Pot au Noir. Il est en train de remonter un peu au Nord, et avec le cap que je fais, les prémices du Pot seront dans 172 milles, ça vient vite. En ce moment, les alizés dans l’hémisphère Sud sont plutôt Est que Sud-Est : c’est moins conflictuel du coup dans la zone de convergence intertropicale (ZCIT). Plus les alizés sont parallèles, plus le Pot au Noir est facile à traverser. Ce sont de bonnes conditions, mais malgré tout le vent est assez instable, je suis peut-être trop dans l’Est, je pense. Ce n’est pas facile de trouver la bonne voile, mais je suis au portant et ça glisse super bien (...) J’ai l’impression que c’est plutôt pas mal ce que je fais depuis le début. Je n’ai pas eu de gros souci technique, je suis dans le bon paquet, même si Thomas (Ruyant) et Charlie (Dalin) ont fait parler la poudre ces dernières 48 h. Je suis content de ma première semaine, je suis content d’être là".

09:53 - Encore un message de soutien pour Troussel Thomas Ruyant a également posté un message à destination de Nicolas Troussel, victime d'un démâtage hier et qui a été contraint à l'abandon. Le skipper du bateau LinkedOut salue également le retour en course de Jérémie Beyou, qui doit reprendre la mer ce mardi après-midi : Grosses pensées pour @nicotroussel et son équipe ! Courage ! #trracing #lacourseauchangement

Grosses pensées pour @nicotroussel et son équipe ! Courage ! #trracing #lacourseauchangement

Bravo @JeremieBeyou pour ton retour en course...@LinkedOut_VG @VendeeGlobe #VG2020 @ImocaGS