Vendée Globe 2020 : l'heure du départ approche, qui sont les favoris ?

VENDEE GLOBE - J-2 avant le départ du Vendée Globe 2020-2021 ! Les 33 participants de la course à la voile en solitaire s'élanceront dimanche depuis Les Sables d'Olonne. A quelle heure ? A quoi ressemble le parcours ? Qui sont les favoris ? Toutes les infos.

[Mis à jour le 6 novembre 2020 à 12h39] Qui succèdera au palmarès du Vendée Globe à Armel Le Cléac'h, vainqueur il y a quatre ans ? La question est sur toutes les lèvres à deux jours du départ de l'édition 2020 du tour du monde à la voile en solitaire, depuis le port des Sables d'Olonne. Le tenant du titre ne figure pas parmi les participants cette année mais les prétendants ne manquent pas. Parmi eux, Jérémie Beyou, sur son bateau Charal, apparaît de l'avis de nombreux observateurs, comme l'un des mieux placés pour la victoire finale. Expérimenté sur l'épreuve (quatrième participation, il avait terminé troisième du classement en 2017), le skipper français disposera en effet d'une des embarcations jugées les plus fiables. Il devra notamment composer avec la concurrence du Britannique Alex Thomson (Hugo Boss), deuxième il y a quatre ans, ou encore du Havrais Charlie Dalin, qui a idéalement préparé son premier Vendée Globe en remportant la Transat Jacques-Vabre l'an passé. L'Australienne Samantha Davies aura également des atouts à faire valoir et peut rêver d'être la première femme à remporter la course.

La date du départ du Vendée Globe est traditionnellement fixée au mois de novembre, car les conditions météorologiques sont, à cette époque, plus favorables (c'est l'été dans l'hémisphère sud). Le départ est toujours donné un dimanche pour favoriser la médiatisation de la course. Une requête sans doute appuyée par les sponsors qui donnent leur nom aux embarcations (comme pour les équipes cyclistes). Il s'agit également de permettre à un grand nombre de spectateurs d'assister à l’événement et, à chaque édition, des centaines de milliers de badauds se rendent effectivement sur place pour applaudir les marins à l'occasion du grand départ. Ce ne sera malheureusement pas le cas année puis que si le départ de la course a bien été maintenu au dimanche 8 novembre 2020, à 13h02, les organisateurs ont annoncé qu'il aurait lieu "à huis clos, sans public".

À la suite du confinement national décidé par @EmmanuelMacron dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Village du #VG2020 sera fermé au public à compter du vendredi 30 octobre inclus. Le Départ du Vendée Globe se déroulera comme prévu le 8 novembre à 13h02 à huis clos pic.twitter.com/OriqtED77N — Vendée Globe (@VendeeGlobe) October 29, 2020

La date d'arrivée, elle, n'est évidemment pas fixée à l'avance, puisqu'elle dépend des performances des navigateurs et des conditions climatiques. Lors de la précédente édition le vainqueur, Armel Le Cléac'h avait bouclé le parcours en un peu plus de 74 jours, établissant pour l'occasion un nouveau record.

Le parcours du Vendée Globe correspond à tour du monde d'ouest en est. Le départ est donné de la baie des Sables d'Olonne puis les concurrents descendent l'Océan Atlantique du nord au sud en laissant, à bâbord, le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin, le Cap Horn, et, à tribord, le continent Antarctique. Ensuite, les participants remontent l'Atlantique du sud au nord et l'arrivée est jugée, elle aussi, dans la baie des Sables d'Olonne. Au total, le parcours théorique équivaut à 24 394 miles, ce qui correspond environ à 39 250 kilomètres.

Rappelons que l'originalité du Véndée Globe réside dans le fait qu'il s'agit d'un tour du monde à la voile effectué en solitaire, sans escale et sans assistance. Autrement dit, aucun des participants ne peut embarquer une autre personne sur son bateau, sauf en cas d'urgence (mais le concurrent secouru sort alors du classement). Les navigateurs ne peuvent pas non plus mettre un pied à terre mais ils peuvent, en cas de problème, retourner aux Sables d'Olonne (Vendée) et repasser la ligne de départ, le tout dans une limite de dix jours après le départ. Enfin, il est impossible de bénéficier d'une quelconque assistance médicale ou technique. Le cas échéant, le navigateur est également déclassé.

Pour valider leur inscription au prochain Vendée Globe, les participants devaient déposer un dossier de candidature au plus tard le 1er novembre 2019 puis valider leur qualification (obtenue par les skippers ayant terminé l'une des courses suivantes : le précédent Vendée Globe, la Route du Rhum 2018, la Transat Jacques Vabre 2019, The Transat 2020, New York Vendée 2020). Une sélection complémentaire s'effectuait ensuite si plus de 30 inscrits son recensés, 4 wild cards pouvant également être attribuées. Ils seront finalement 33 au départ de la course :

Fabrice Amedeo (Newrest - Art & Fenêtres)

Romain Attanasio (Pure)

Jéremie Beyou (Charal)

Arnaud Boissières (La Mie Caline - Artisans Artipôle)

Samantha Davies (Initiatives-Cœur)

Jean Le Cam (Yes We Cam)

Miranda Merron (Campagne de France)

Maxime Sorel (V and B – Mayenne)

Pip Hare (Medallia)

Giancarlo Pedote (Prysmian Group)

Yannick Bestaven (Maître Coq)

Charlie Dalin (APIVIA)

Clarisse Crémer (Banque Populaire)

Kevin Escoffier (PRB)

Thomas Ruyant (Advens for Cybersecurity)

Benjamin Dutreux (Water Family)

Alexia Barrier (4 My Planet)

Louis Burton (Bureau Vallée 2)

Didac Costa

Manuel Cousin (Groupe Sétin)

Sébastien Destremeau (FaceOcean)

Clément Giraud (Envol)

Boris Hermann (Maliza II - Yacht Club de Monaco)

Ari Huusela (Ariel 2)

Isabelle Joschke (MACSF)

Stéphane Le Diraison (Time For Oceans)

Alan Roura (La Fabrique)

Damien Seguin (Groupe Apicil)

Kojiro Shiraishi (DMG Mori)

Sébastien Simon (Arkea Paprec)

Alex Thomson (Hugo Boss)

Armel Tripon (L'Occitane en Provence)

Nicolas Troussel (Corum l'Epargne)

Le palmarès du Vendée Globe est dominé par le Français Michel Desjoyeaux, qui a remporté la course à deux reprises, en 2001 et en 2009. Aucun autre marin n'a réussi l'exploit de doubler la mise.

Année Vainqueur Temps 1989-1990 Titouan Lamazou 109 j 8 h 47 min 55 s 1992-1993 Alain Gautier 110 j 17 h 20 min 8 s 1996-1997 Christophe Auguin 105 j 20 h 31 min 2000-2001 Michel Desjoyeaux 93 j 3 h 57 min 32 s 2004-2005 Vincent Riou 87 j 10 h 47 min 55 s 2008-2009 Michel Desjoyeaux 84 j 3 h 9 min 8 s 2012-2013 François Gabart 78 j 2 h 16 min 40 s 2016-2017 Armel Le CLéac'h 74 j 03 h 35 min 46 s

Le Vendée Globe 2020-2021 donnera-t-il lieu à nouveau record de rapidité ? En 2017, Armel Le Cléac'h avait dépassé la marque établie quatre ans plus tôt par François Gabart en remportant l'épreuve en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, soit quatre jours de mieux que son compatriote. A noter que les performances des vainqueurs ont été largement améliorées depuis le premier Vendée Globe puisque Titouan Lamazou, qui avait été le premier à remporter "L'Everest des mers", en 1990, avait bouclé la traversée en plus de 109 jours.