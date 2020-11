"Vendée Globe : gare à la tempête ! Le classement et l'actu en direct"

Le classement du Vendée Globe 2020-2021, actuellement dominé par Alex Thomson, pourrait être chamboulé après le passage de la tempête tropicale Thêta, que les participants tentent actuellement de contourner. Découvrez la position de chaque bateau sur la cartographie et les dernières infos en live.

16:39 - L'appréhension gagne la flotte avant l'arrivée de la tempête Thêta La tempête tropicale Thêta, qui va bientôt se dresser sur le parcours du Vendée Globe est dans tous les esprits ces dernières heures. Les participants vont tenter d'éviter la dépression mais certains d'entre eux ne cachent pas leur inquiétude, à l'image de Clarisse Cremer (Banque Populaire X), qui confiait la nuit dernière : "J'ai peur, que dis-je, je flippe grave, à

l'approche de la dépression et je réfléchis donc depuis quelques temps à la stratégie à adopter. Je n'ai pas encore connu d'avarie sévère mais j'ai eu mon lot de petites merdouilles bien

agaçantes et parfois énergivores (tout du moins en stress provoqué pour la bizuth que je suis) et je sens bien que chaque gros coup de vent hypothèque un peu la santé du bateau '(...) Je souhaiterais ménager ma monture (et mes nerfs) et je cherche tout à la fois à ralentir un peu et à faire de l'Ouest (souvent on fait l'un ou l'autre, je me lance dans les deux ambitions). Je suis prête à aller visiter l'Atlantique un peu plus longtemps pourvu que Thêta me laisse tranquille (...) Amis routeurs et météorologues chevronnés, vous pourrez lire entre les

lignes de ce message qu'il faut être indulgent sur l'analyse de ma trajectoire, j'ai mis sur le haut du panier une carte mystère : "ne pas se faire défoncer".

15:42 - Cousin profite du calme avant la tempête Manuel Cousin (Groupe Sétin), actuellement positionné à la 24e place du classement de ce Vendée Globe, a lui aussi donné de ses nouvelles ce vendredi. "C'est beaucoup plus calme aujourd'hui (et cette nuit un peu trop) avant d'aller contourner la dépression tropicale Theta. J'en profite pour sécher un peu les affaires au soleil que l'on avait pas vu depuis un moment. Et puis je me repose un peu car ces derniers jours on vraiment été très intenses... Changements de voiles, manoeuvres, matossages... S'il y a bien une chose qui nous rappelle que l'on est partis pour un bout de temps , c'est bien le matossage....C'est vraiment la punition au vue du nombre de sacs à bouger ! Sans compter les voiles bien-sûr. Je ne les comptes plus depuis le départ...Mes bras s'allongent ! A part ça, tout va bien à bord, je prends mes marques et me sens bien en mer. Ce matin j'en ai profité pour faire également un check complet sur le pont et tout à l'air OK".

15:20 - Escoffier : "Accepter de perdre un peu" Kevin Escoffier (PRB) a également évoqué aujourd'hui sa stratégie à l'approche de la tempête Thêta : "Actuellement j’ai 30/35 nœuds, au portant. J’ai accepté de perdre pour me décaler un peu dans l’ouest et rester maitre de mon destin. Je me suis éloigné de la route optimale. Je vais naviguer en bon marin. Alex et Jean font un très bon début de course. J’ai pris le parti d’accepter de perdre un peu, je ne suis pas tout seul, Charlie a rejibé ce matin pour les mêmes raisons. Je comprends tout à fait ce que font Alex et Jean mais chacun ses choix. Ce ne sont jamais des choix faciles. Je vais sortir de la dépression en début de nuit".

15:13 - Le Cam : "Papy fait de la résistance !" Jean Le Cam (61 ans), qui réalise un superbe début de Vendée Globe (2e), s'est exprimé ce matin en visio depuis son bateau, avec son franc-parler habituel : "On est quand même à 4 jours de course et je suis en même temps que le groupe des foilers… Donc ce n’est pas normal ! (...) Derrière je vais les voir filer les foilers. Mais tant qu’à faire, Papy fait de la résistance ! Je suis à 70 milles du centre de Theta. Je suis sous grand-voile seule, j’attends de voir ce que je vais faire. Je dis toujours, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Là je suis tranquille, je suis en bâbord, il y a le vent qui monte tranquillement, ça sert à rien que je foute une toile qui ne va plus correspondre dans une demi-heure. Ça c’est le pire, tu déroules, tu re-roules… À 21h11 nous serons sortis de cette dépression messieurs et mesdames !".

15:08 - Le classement à 15h, Troussel passe troisième Le dernier pointage vient d'être communiqué par la direction de course. Alex Thomson (Hugo Boss) se situe toujours en première position devant Jean Le Cam (Yes We Can), qui a toutefois légèrement réduit l'écart. Nicolas Troussel (Corum L'Epargne) monte, lui, sur ce podium très provisoire, au détriment de Thomas Ruyant (LinkedOut), qui glisse à la quatrième place. Benjamin Dutreux, Charlie Dalin et Samantha Davies suivent au classement.

12:11 - Le classement à 12h, le trio de tête inchangé Le dernier pointage officiel a été communiqué il y a quelques minutes par la direction de course : Alex Thomson se maintient en tête de la course et creuse même légèrement l'écart sur Jean le Cam, qui compte désormais 39,78 nm de retard, et sur Thomas Ruyant, qui suit à 45,48 nm. [Classement ????]

Découvrez les positions des skippers du 13 novembre à 12h. Suivez toute la flotte ici ➡️https://t.co/n2JenKuyyP#VG2020 pic.twitter.com/x8qJ3EhSiB — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 13, 2020

10:43 - Sorel sent déjà le souffle de Thêta Neuvième du classement à 9h ce vendredi, Maxime Sorel s'apprête lui aussi à tenter de contourner la tempête Thêta mais doit aussi composer avec quelques soucis techniques qui ont rendu sa dernière nuit difficile. "J’ai dormi 35 minutes, a-t-il raconté, dans des propos rapportés par le site Internet de son sponsor, V&B - Mayenne. J’ai passé beaucoup de temps à surveiller mon deuxième pilote qui remplace actuellement le principal. Il ne barre pas comme le premier et j’ai voulu rester dans le bon tempo. Je suis déjà dans le flux de la dépression. Alors que je devais avoir 20 nœuds, j’en ai déjà 30 ! Je vais m’atteler à trouver des solutions techniques pour mon pilote".

10:22 - Amedeo : "A moi les grands espaces" Fabrice Amedeo (Newrest - Art & Fenêtres) a donné de ses nouvelles ce matin. Contraint au demi-tour dimanche soir pour réparer son bateau et reparti mardi soir, le marin français explique avoir l'impression "d"enfin commencer (son) tour du monde. Voici le message qu'il a transmis ce matin sur son site Internet : "Lever de soleil ce matin sur le cap Finisterre. Un dernier virement de bord et me voici faisant route vers le sud-ouest. J’ai l’impression d’enfin commencer mon tour du monde. Je dis au revoir à la côte que je ne devrais pas revoir avant le cap Horn. Il y a quatre ans, sur mon premier Vendée Globe : j’avais vu la côte espagnole au premier matin de course, puis le cap Horn et enfin la côte vendéenne à quelques heures de mon retour à terre. Avec ce virement de bord plein de sens, c’est donc la déconnexion et le voyage qui commencent. Fini la 4G du fait de la proximité des Hommes et les incursions sur les réseaux sociaux, le trafic maritime et les pêcheurs vont se faire de plus en plus rares. À moi les grands espaces. J’ai la planète devant mon étrave et un magnifique challenge : revenir sur la flotte du Vendée Globe qui est bien loin devant moi. Nous allons dorénavant évoluer dans des systèmes météo différents. Ma route va être plus directe mais moins rapide que la leur. A priori je ne vois pas d’opportunité avant les alizés, mais la route est longue".

10:06 - Dutreux : "Ne pas prendre trop de risques" Benjamin Dutreux a lui aussi confié ses impressions au sujet de la tempête qui s'annonce et de la stratégie qu'il envisage, ce matin, lors de la vacation de 5 heures : "Je marche à 19 nœuds, le vent est très irrégulier. On commence à sentir les bonnes bouffes de Thêta dans les voiles. Parfois, ça accélère fort. Le plus dur sera de trouver la limite pour aller empanner. L’objectif est de ne pas prendre trop de risques. Dès que les claques seront trop fortes, j’empannerai pour gagner dans l’Ouest jusqu’à ce que ça mollisse un peu. Ce sera une journée costaud au programme avec des empannages dans du vent fort et ça, c’est un peu chaud… ".

09:47 - Alan Roura se fait peur "Tout allait bien, jusqu'à ce que je fasse une petite sieste qui devait durer 40 minutes, a raconté ce matin Alan Roura le skipper suisse (La FAbrique). C’était sûrement la plus longue depuis le départ. Heureusement que je n’étais pas trop proche des îles des Açores sinon je finissais sur la plage. Je me réveille par un bruit étrange de bip bip.... Le réveil marchait lui ! On va dire que j'avais besoin de repos… Je me suis fait deux heures non-stop ! Mon tee-shirt, je pouvais l'essorer en sortant du lit. Je pense que j'ai eu une montée de stress qui m'a assommée. Cette dépression me rend mal à l’aise, je ne sais pas où mettre la barre. L’ensemble des routages me font traverser en plein cœur. Y'a pas moyen, je ne casse pas mon bateau entre les Canaries et les Açores".

09:39 - Troussel également prudent avant la tempête Nicolas Troussel (Corum L'Epargne), qui occupe actuellement la 5e place du classement, s'est également exprimé ce matin au sujet de son début de course et de la dépression tropicale qui s'annonce : "Je suis content de là où je suis mais j’ai quelques petits problèmes sur le bateau. Je suis en train de les résoudre et je serai content quand ce sera le cas. Je vous dirai de quoi il s’agit plus tard… À part ça, je me sens bien sur le bateau même si je passe un peu plus de temps à bricoler qu’à peaufiner ma navigation (...) Concernant la dépression : les routages font passer là où il y a le plus de vent ! Moi, je vais empanner et me décaler un peu pour ne pas passer dans le plus gros du vent".