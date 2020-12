Vendée Globe : le classement en direct, Dalin maintient l'écart

VENDEE GLOBE. Pas de changement au classement sur le Vendée Globe, ce vendredi 4 décembre 2020. Charlie Dalin continue de mener la flotte sur son bateau Apivia, devant Louis Burton. Découvrez les positions des participants sur la cartographie et les dernières infos en direct.

10:31 - Damien Seguin : "Le quotidien reste assez rude" Le skipper du bateau Groupe Apicil, qui dispute son premier Vendée Globe, a évoqué ce matin son entrée mouvementée dans l'Océan Indien : "Ce n’est pas du tout apaisé : la mer est défoncée, c’est vraiment mal pavé dans le coin ! Surtout qu’elle a changé légèrement de direction et je l’ai plus par le travers. Ce n’est pas très agréable pour le bateau comme pour le skipper… Ça saute les vagues et on a l’impression de passer des dos d’âne tout le temps. Et il y a encore pas mal de vent : il faut savoir temporiser car on est encore sur le dos de la dépression australe (...) Le quotidien reste assez rude ! Je ne mets pas souvent le nez dehors, parce que déjà, l’état de la mer est impressionnant, et surtout ça mouille énormément… Je suis complètement trempé si je sors, et en plus, ça commence à pincer : il fait 7°C à l’extérieur et probablement pareil à l’intérieur (...) On sent bien que ceux qui reviennent pour la deuxième, troisième, quatrième fois dans ces mers du Sud ont incontestablement un avantage, parce qu’ils savent comment faire la part des choses entre manœuvres et performances. L’expérience n’a pas de prix dans le Sud !".

10:03 - L'abandon d'Alex Thomson bientôt officialisé Afin de tenter de réparer plus sereinement leurs bateaux, Samantha Davies et Sébastien Simon se dirigent actuellement vers l'Afrique du Sud, où est également attendu un autre grand malheureux du Vendée Globe ces derniers jours, Alex Thomson (Hugo Boss) qui devrait arriver à Cape Town ce vendredi matin et annoncer officiellement son abandon.

09:55 - Sébastien Simon "dépité" Le skipper du bateau Arkea-Paprec, qui a également percuté un OFNI hier, quelques heures avant Samantha Davies, avait le moral atteint au moment de commenter sa mésaventure : "Je suis un peu dépité, dégouté. J’ai envie de terminer ce tour du monde, je ne pense pas mériter ça, je trouve que c’est une injustice incroyable. Le foil est endommagé mais la partie structurante du foil n’est pas cassée. Je ne peux pas l’utiliser tel quel. Le foil a endommagé la partie basse du puits de foil qui est désolidarisée du bateau et fait entrer de l’eau (...) En plus de ça, j’ai une cloison qui est endommagée derrière, sous le cockpit (...) Et comme les emmerdes n’arrivent jamais seules, j’ai le soufflet de palonnier de safran qui est déchiré...".

09:41 - Davies très marquée par le choc avec l'OFNI Samantha Davies a raconté hier, avec encore de l'émotion dans la voix, la collision de son bateau Initiatives Cœur avec un objet flottant non identifié : "J’avais empanné derrière le front, il y avait 30 nœuds de vent. J’avançais entre 15 et 22 nœuds sur une mer compliquée. J’ai tapé comme si je talonnais un rocher : je me suis arrêtée net. Il y avait des craquements. J’ai volé, tout dans le bateau a volé, y compris mon dîner. C’était violent, je me suis fait mal. J’ai tout affalé tout de suite pour arrêter le bateau. J’ai tapé un OFNI, je ne sais pas ce que c’était. Je suis allée directement regarder tout autour de la quille, je savais tout de suite que ce n’était pas le foil mais la quille (...) C’est arrivé à la tombée de la nuit : c’est toujours pareil, c’est toujours à ce moment-là les galères ! Ensuite j’étais dans la nuit noire pour tout contrôler. J’ai fait ce que je pouvais, dans 30 nœuds de vent, dans une mer énorme. La priorité c’était de stabiliser le bateau et de le mettre sur un cap où il est le moins sollicité possible".