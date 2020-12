"Vendée Globe : le récit du sauvetage d'Escoffier, le classement en direct"

Dans une autre vidéo mise en ligne sur le site Internet du Vendée Globe, Kevin Escoffier, tout sourire, est revenu également sur cette opération de sauvetage menée par Jean Le Cam. "Comme je disais à Jean, 'tu fais une course de barjot, je suis désolé de te niquer ton truc', il m'a dit 'écoute, la dernière fois c'était l'inverse, c'est PRB qui m'avait récupéré', a-t-il d'abord indiqué, avant de s'excuser auprès de Jean-Jacques Laurent, le président de PRB : "Désolé pour le bateau (...) J'ai zéro regret, j'ai renforcé le bateau tout ce que j'ai pu... Franchement j'ai zéro regret, j'ai mis 200 kilos de carbone, j'ai tout renforcé partout". Kevin Escoffier a aussi évoqué le naufrage de son bateau : "Vous voyez les films sur les naufrages ? C'était pareil en pire. En quatre secondes, le bateau il a planté, l'étrave elle s'est pliée à 90 (degrés), j'ai mis la tête dans le cockpit, y'a eu une vague, j'ai eu le temps d'envoyer un texto, la vague après elle a tout fait shunter l'électronique et tout... Non mais c'est un truc de barjot, plier un bateau en deux".

Jean Le Cam a raconté ce matin le sauvetage de Kevin Escoffier, qui s'est déroulé en deux temps. Voici son récit : "Je devais être à deux heures de PRB, un truc comme ça. J'étais le plus près de l'objectif donc je le rends à la position communiquée par la balise de détresse. J'arrive sur zone et puis, nickel : je vois Kevin sur son radeau, comme j'ai la bonne position, je me dis que c'est impeccable. Je lui ai dit, 'je reviens, on va non plus faire n'importe quoi'. L, j'avais deux ris dans la grand voile, mais avec 30-32 nœuds et la mer qu'il y avait, c'était pas facile de manœuvrer. Je reviens là où je l'avais quitté et je ne vois personne. Je suis revenu au moins 5-6 fois, avec des virements de bord et tous les aléas qui vont avec (...) Je me suis dit "maintenant, tu restes en stand-by et on attend que le jour se lève", et puis je me suis dit aussi que je verrai mieux sa lumière la nuit tombée. A un moment, j'étais sur le pont, je vois un flash, la lumière qui apparaît dans une vague, une apparition ! Je dis 'c'est pas vrai', Puis j'ai vu de plus en plus la lumière, là tu te dis 'c'est bon', tu passes du désespoir à un truc de dingue. Là, je me mets au vent, je vois Kevin et il me demande 'tu reviens ?", mais là je luis dis 'non, cette fois on le fait tout de suite !'. Je lui ai balancé la bouée rouge, l'espèce de banane et il a réussi à l'attraper, et au final on a réussi. Il a accroché la barre de transmission et là c'était gagné, et là le bonheur".

La skippeuse du bateau Initiatives Cœur s'est exprimée ce matin, en revenant notamment sur le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam : "J’ai eu connaissance de la récupération de Kevin par Jean : ça rassure ! J’ai connu cette dépression-là le week-end dernier : les conditions étaient très instables et c’est d’ailleurs là où j’ai perdu pas mal de terrain. En ce moment, c’est plus sympa : il y a vingt nœuds de vent et je suis un peu lofée sur une mer assez plate. J’avance vite sans être obligée de pousser le bateau. Mais j’étais assez inquiète des nouvelles de Kevin et je commence tout juste ce matin, à me remettre dans la course ! J’ai eu les informations par la Direction de Course comme quoi tout allait bien désormais. Cela met du baume au cœur… J’avais proposé aussi de participer à l’intervention, mais j’étais bien trop loin !".

10:47 - "C’était Verdun sur l’eau" : l'impressionnant récit détaillé de Kevin Escoffier

Kevin Escoffier a raconté en détail les circonstances de son naufrage puis de son sauvetage sur le site Internet de son sponsor PRB sur ce Vendée Globe : "C’est surréaliste ce qui s’est passé. Le bateau s’est replié sur lui-même dans une vague à 27 nœuds. J’ai entendu un crac mais honnêtement, il n’y avait pas besoin du bruit pour comprendre. J’ai regardé l’étrave, elle était à 90°. En quelques secondes, il y avait de l’eau partout. L’arrière du bateau était sous l’eau et l’étrave pointait vers le ciel. Le bateau s’est cassé en deux en avant de la cloison de mât. Il s’est comme replié. Je vous assure, je n’exagère rien… Il y avait un angle de 90° entre l’arrière et l’avant du bateau. Je n’ai rien eu le temps de faire. J’ai juste pu envoyer un message à mon équipe 'Je coule. Ce n’est pas une blague. MAYDAY'. Entre le moment où j’étais sur le pont en train de régler les voiles et le moment où je me suis retrouvé en TPS, il s’est passé même pas deux minutes. Ça a été d’une rapidité extrême. Je suis sorti du bateau, j’ai enfilé comme j’ai pu la TPS (combinaison de survie). J’ai vu de la fumée, l’électronique qui cramait. Tout s’éteignait. Le seul reflexe que j’ai eu a été d’attraper le téléphone pour envoyer ce message et prendre la TPS que je ne matosse jamais. J’ai voulu prendre le grab bag (sac de survie) mais je n’ai pas réussi car l’eau montait. J’ai pris le bib (radeau de survie) à l’arrière. Le bib avant n’était pas accessible, il était déjà trois mètres en dessous de l’eau. L’eau était dans le cockpit jusqu’à la porte. J’aurais voulu rester un peu plus longtemps à bord mais je voyais bien que tout allait très vite et puis je me suis pris une déferlante et suis parti à l’eau avec le radeau. A ce moment-là, je n’étais pas du tout rassuré… Tu es dans un radeau avec 35 nœuds de vent. Non, ce n’est pas rassurant. J’ai seulement été rassuré quand j’ai vu Jean. Mais le problème, c’était de savoir comment faire pour monter à bord avec lui. On s’est dit 2-3 mots. C’était Verdun sur l’eau. Il a été contraint de s’éloigner un peu puis après, j’ai vu qu’il restait sur zone. Je suis resté dans le radeau jusqu’au petit matin.

Je ne savais pas si la météo allait mollir suffisamment pour permettre une manœuvre. Il était à 2 mètres de moi, il m’a envoyé la frite avec un lien mais c’était dur d’arrêter le bateau. Finalement, j’ai réussi à attraper un tube, une barre pour monter à bord. Il y avait encore de la mer, environ 3,50 mètres. C’est une épreuve dans ces conditions de monter à bord d’un 60’, d’autant plus quand tu es contraint dans tes mouvements par la TPS. Sincèrement, heureusement que je suis en forme physique car je vous assure que ce n’est pas simple.

Quand je me suis retrouvé à bord avec Jean, nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre. Il m’a dit 'Putain, t’es à bord ! C’était chaud !'. Et moi, je lui ai dit 'Je te nique ta course, tu faisais une super course'. Il m’a répondu, 'C’est pas grave, la dernière fois c’est moi qui avait mis à plat la course de Vincent (Riou)'. Pour l’instant, je n’ai aucune idée pour la suite. On va voir avec la direction de course. Là, j’ai bien dormi 2 heures, me suis reposé, j’ai mangé. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour le bateau. Je l’avais renforcé, j’ai tout fait, je n’ai pas de regret par rapport à ce que j’ai fait"