"Transat Jacques Vabre 2021 : cartographie en direct, classement... Les infos"

TRANSAT JACQUES VABRE 2021. La Transat Jacques Vabre, course transatlantique, est partie ce dimanche du Havre à destination de la Martinique.

Sommaire Cartographie

Classement

Parcours

[Mis à jour le 8 novembre 2021 à 11h02] Le grand rendez-vous de la fin de l'année pour les amateurs du grand large. Depuis dimanche 7 novembre, les skippeurs sont partis du port du Havre à destination de la Martinique pour l'édition 2021 de la Transat Jacques Vabre. Le début de course a déjà été animée pour les navigateurs puisque Louis Burton et Davy Beaudart, régulièrement cités pour aller décrocher la victoire dans la Transat Jacques Vabre, dans la catégorie Imoca, ont été victimes d'un démâtage

Retrouvez en temps réel, la cartographie de la Transat Jacques Vabre grâce au site officiel de la course

Classement de la Transat Jacques Vabre le 08/11/2021 à 10h Rang Class 40 Oceanfifty Imoca Ultime 1 Nicolas Jossier et Alexis Loison (La Manche) Sébastien Rogues / Matthieu Souben (Primonial) Charlie Dalin / Paul Meilhat (Apivia) François Gabart / Tom Laperche (SVR-Lazartigue) 2 Alex Trehin, Frédéric Denis (Project Rescue océan) à 0,31 nm Erwan Le Roux Xavier Macaire (Koezio) à 0,96nm Charlie Enright / Pascal Bidégorry (Racing Team) à 23,56nm Thomas Coville / Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1,1 nm 3 Ian Lipinski et Julien Pulvé (Crédit mutuel) à 1,43 nm Thibaut Vauchel Camus / Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 13,8nm Nicolas Troussel / Sébastien Josse (Corum l'Epargne) à 26,29nm Franck Cammas / Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschil) à 1,32nm La cartographie et le classement complet sur le site Internet de la Transat Jacques Vabre

La Transat Jacques Vabre propose trois parcours en cette année 2021 en fonction des différentes catégories. Le parcours le plus long est pour les Ultim (7 500 milles), avec comme marque de passage l'archipel brésilien Trinidade et Martim Vaz. Le plus court, 4 600 milles, concerne les Class40. Les 45 duos auront une marque de parcours dans l'archipel du Cap Vert. Entre les deux, le parcours pour les Ocean Fifty et les Imoca : 5 800 milles. Leur point de passage obligatoire est à Fernando de Noronha.