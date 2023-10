Les meilleurs coachs sportifs le savent : ces deux heures de la journée sont les plus efficaces pour faire du sport et garder la ligne

Faire du sport et surtout prendre le temps d'en faire n'est pas donné à tout le monde. Les meilleurs coachs sportifs n'insistent pas sur l'intensité, mais sur le timing pour garder la ligne.

Malgré l'agenda varié et souvent chargé que tout le monde peut avoir dans son quotidien, il y a bien des moments dans la journée qui sont plus propices que d'autres à la pratique sportive. C'est ce qu'a démontré une récente étude du département des sciences de l'université Franklin Pierce du New Hampshire, qui a analysé les meilleurs horaires pour faire du sport et ainsi, éviter de prendre du poids.

Comme l'expliquent les auteurs de l'étude, beaucoup de personnes et de coachs sportifs s'attardent sur l'intensité et la durée de l'activité physique. Mais peu se sont concentrés sur le schéma de l'activité physique en elle-même, mesurée par accéléromètre pour classer l'heure de la journée la plus adaptée au mouvement et au sport. Or les meilleurs coachs le savent : faire un peu de sport de manière régulière et à heure fixe, même de manière modérée, est encore le meilleur moyen de garder la ligne.

Les chercheurs du New Hampshire ont pour leur part conclu que certaines heures de la journée offrent une meilleure efficacité à l'activité physique que d'autres. Si les preuves sont parfois contradictoires quant à ce moment idéal, les résultats suggèrent que faire de l'exercice entre 7 heures et 9 heures du matin semble être le plus propice à une gestion optimale du poids.

Si on veut aller plus loin, sachez que le sport matinal, en amont d'une journée de travail, peut apporter de nombreux bénéfices comme :

Boost d'énergie: le sport matinal peut vous donner un coup de pouce pour commencer la journée. L'exercice libère des endorphines, des hormones du bonheur, qui peuvent vous mettre de bonne humeur et vous donner de l'énergie pour le reste de la journée. Meilleure concentration: faire du sport le matin peut améliorer votre concentration et votre productivité tout au long de la journée. Cela peut aider à éclaircir l'esprit et à stimuler la circulation sanguine vers le cerveau. Consistance: les personnes qui font de l'exercice le matin ont tendance à être plus cohérentes dans leur routine d'exercice. Il est plus facile de s'en tenir à un horaire fixe lorsque vous faites du sport tôt le matin, car il y a moins de chances d'interférences ou de distractions. Régulation de l'appétit: l'exercice le matin peut aider à réguler l'appétit tout au long de la journée. Certaines personnes constatent qu'elles ont moins faim après avoir fait de l'exercice, ce qui peut être bénéfique pour le contrôle du poids. Évite la chaleur de la journée: en été, faire du sport tôt le matin permet d'éviter les températures élevées de la journée, ce qui peut rendre l'exercice plus agréable et sûr. Gestion du stress: l'exercice matinal peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Il peut vous aider à vous sentir plus calme et préparé mentalement pour affronter les défis de la journée. Meilleur sommeil: faire de l'exercice le matin peut améliorer la qualité de votre sommeil la nuit suivante, car il peut aider à réguler votre horloge biologique.

Sachez tout de même qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui contribuent à la gestion du poids, tels que l'âge, le sexe, la génétique et même le lieu de vie. Si l'exercice matinal ne fonctionne pas pour le moment chez certaines personnes, cela ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais. L'essentiel est de faire une activité physique quand elle est la plus adaptée pour vous avec une routine, un rythme et des horaires réguliers.