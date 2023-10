Les impôts ont envoyé un mail urgent à 9 millions de personnes mais trop peu l'ont lu

Le fisc a adressé un message à de nombreux contribuables pour une mise à jour de leur déclaration d'impôts.

Impôts sur le revenu, taxe foncière et, désormais, crédits et réductions d'impôts. Un nouveau message (authentique) du fisc est arrivé dans des millions de boites mail ces derniers jours, vous demandant si "vous employez une aide à domicile ? Bénéficiez d'un service à la personne ? Versez des dons ou des cotisations syndicales ?" Un message où il est donc aussi question d'avances sur les crédits et réductions d'impôts. Du charabia ? Si le texte s'avère complexe, la réponse à apporter ne doit toutefois pas être prise à la légère pour vos finances.

Cet e-mail a été adressé à toutes les personnes qui font garder leurs enfants (de moins de six ans) à domicile ou dans une structure, qui emploient une personne à leur domicile (femme de ménage,…), à ceux qui font des dons à des associations ou encore à ceux qui ont investi dans l'immobilier locatif. Diverses situations qui permettent d'obtenir une diminution de l'impôt à payer. Le fisc verse en effet de l'argent aux personnes ayant recours à ces dispositifs, soit environ 9 millions de contribuables selon les chiffres du gouvernement.

Dans son message, l'administration fiscale demande si, en 2023, vous effectuez toujours ces mêmes dépenses, dons ou investissements. Si oui, vous percevrez en janvier 2024 60% du crédit d'impôt total reçu en 2023 (par rapport à vos dépenses de 2022). Le reste sera adressé au cours de l'été 2024, une fois la déclaration d'impôts 2023 complétée. En revanche, si, depuis le début de l'année 2023, vous n'avez plus ces dépenses, dons ou investissements ou qu'ils se sont réduits, il faut en informer les impôts avant la fin de l'année.

Concrètement, si les tarifs de la nounou ou de la femme de ménage n'ont pas changé et que vous y avez toujours autant recours, vous n'avez rien à faire : la reconduction de l'aide est automatique. Mais si vous en faites moins appel ou que vous n'utilisez plus ces services, annoncez-le au fisc dès aujourd'hui.

En cas de changement de situation non-indiqué aux impôts avant le 13 décembre 2023, 60% de la somme perçue au titre des dépenses 2022 seront automatiquement versés en janvier puis un remboursement sera demandé lors de la prochaine déclaration d'impôts. Ce qui pourrait porter un coup à votre portefeuille en cas d'inattention...