Elle a essayé cet exercice pendant une semaine et les résultats sont étonnants

Un exercice original et méconnu, pourtant très simple à réaliser, est bien plus efficace que la plupart des autres exercices de fitness.

Pour se remettre en forme ou dessiner son corps, on recherche souvent des exercices simples et efficaces, de préférence sans matériel. Un exercice méconnu, et pourtant simple, a été testé par une coach en fitness pour le site Tom's guide : la "pompe sphinx". C'est une variante originale mais plutôt facile des pompes, qui permet de remodeler le haut du corps et de travailler tout le buste. En y consacrant une semaine seulement, à raison de 100 répétitions par jour (10 minutes environ), les résultats ont été assez étonnants.

L'une des caractéristiques les plus remarquables des pompes sphinx est leur accessibilité. Sans équipement et peu difficile, cet exercice peut être intégré sans problème à n'importe quel programme de remise en forme. Tout ce qui est nécessaire, c'est le poids du corps et un peu d'espace, ce qui en fait une option d'entraînement efficace et pratique.

Tout en ciblant les mêmes muscles que les pompes traditionnelles, la variante "sphinx" met l'accent sur les triceps et sollicite tout le haut du corps. La position des avant-bras propre à cet exercice permet non seulement d'intensifier l'entraînement des bras, mais aussi d'augmenter l'efficacité de l'entraînement sur tout le buste.

Comment faire des "pompes sphinx" : c'est finalement assez simple. Commencez en position de pompes classiques, posez vos mains à plat contre le sol et écartez-les de la largeur des épaules. Abaissez ensuite vos avant-bras vers le sol, en maintenant une position de planche sur les avant-bras en posant vos coudes au sol. Faites une pause, puis poussez sur les bras jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau tendus, dans la position de départ.

La "pompe sphinx" s'est avérée être un véritable défi pour les triceps. En effectuant 100 répétitions par jour, on obtient un entraînement rapide mais efficace qui permet de sculpter et de tonifier efficacement les triceps. Au cours de la semaine, la coach en fitness a constaté un changement notable dans la définition et la force de ses bras.

Après une semaine consacrée uniquement aux "pompes sphinx", 10 minutes par jour, la coach en fitness a obtenu des résultats impressionnants. L'exercice a non seulement transformé ses triceps, mais il a également permis de travailler l'ensemble du haut du corps et du buste. La "pompe sphinx", par son efficacité, est un exercice indispensable, qui a en plus l'avantage d'être plus dynamique que la plupart des exercices au poids du corps. Mais attention, comme l'explique la coach, un nombre élevé de répétitions peut être difficile à digérer pour les débutants. Pour conclure, la professeur conseille fortement "de commencer par 6 à 8 répétitions et d'utiliser vos genoux, en augmentant progressivement à mesure que vous vous améliorez et devenez plus fort."