"France - Pays de Galles : Les Bleus larges vainqueurs, le résumé du match"

23:28 - Une entame poussive mais une victoire méritée

Le XV de France n'avait plus jouer depuis 7 mois. Alors, pour fêter leur retour sur la pelouse du stade de France, les Bleus ont décidé de jouer 2 matchs en un. Après une entame catastrophique où les Gallois ont profité de l'apathie française pour scorer et prendre quelques largesses au score (10-0, 7e), les hommes de Fabien Galthié ont décidé d'enfin débuter leur rencontre. C'est venu premièrement par un essai de Baille (11e) malgré un succession encore folle de fautes au sol. Puis, dans un second temps avec un Dupont, intenable, qui récidiva 6 minutes plus tard (21-13).

La France ne sera plus jamais inquiétée même si elle peut remercier Dan Biggar, très fébrile au pied ce soir. Le buteur aura raté toutes ses tentatives en seconde période. La France, elle, a effectué un sans faute à ce niveau. Joli 100% de Ntamack très adroit. La fin de match est très rythmée avec 3 essais dans 2 pour les Bleus. Ces derniers l'emportent donc plutôt aisément contre le Pays de Galles lors de ce test-match (38-21). Les erreurs devront être corrigés dans une semaine face à l'Irlande. Le tournoi des 6 Nations se joue. Et même si en cas de victoire contre l'Italie, l'Angleterre sera intouchable pour les Bleus au classement, sortir victorieux face aux Irlandais viendrait confirmer les bons progrès du XV de France depuis 1 an maintenant.