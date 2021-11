France - Argentine : Victoire difficile des Bleus ! Jalimet élu homme du match

23:12 - La première réaction de Dupont

Au micro de France TV, le capitaine des Bleus s'est montré satisfait du premier succès des Bleus dans ces tests d'automne : ""Le bilan est quand même positif. Je pense quand même à notre entame de match ou on fait beaucoup de fautes, c'est ce qu'il leur permet de venir dans notre camp. On a eu du mal à tenir le ballon sur nos offensives, alors qu'on voyait que quand on tenait le ballon trois ou quatre temps de jeu sur nos offensives on leur posait des difficultés. La victoire est là mais on est capables de faire bien mieux. On a pas mal de choses à revoir."