RUGBY. Toulouse - La Rochelle : Toulouse remporte le choc face à La Rochelle... le résumé de la rencontre

23:30 - Grégory Alldritt, troisième ligne de La Rochelle : "On a rivalisé avec Toulouse"

Auprès de Canal +, Grégory Alldritt a analysé ce revers face à Toulouse : « Personne n’a eu peur après le carton rouge. On a manqué de lucidité ce soir. On va beaucoup apprendre. On a rivalisé avec Toulouse. On aurait pu plus rester dans le système en étant calme. On doit travailler sur notre mental. Il y a de la déception. On n’était pas venus pour perdre. On veut faire partie des meilleurs, et c’est pour ça qu’on se déplace comme ça. »