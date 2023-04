Stade Français - Toulouse : horaire, compos... les infos du match

Pour la 23e journée, le Top 14 nous offre un Classico : Stade Français - Toulouse. Un choc du haut du tableau car, avant cette journée, les Parisiens (3es) fermaient le podium. La bande à Roumat est leader du championnat.

Dans un stade Jean-Bouin à guichet fermé, une première depuis plusieurs années, le Stade Français Paris accueille Toulouse dans un duel cinq étoiles. En lutte pour une qualification en phase finale, les Soldats Roses doivent vaincre le leader du Top 14. Face à la presse, Gonzalo Quesada, qui s'apprête à quitter le club parisien au terme de cette saison, a loué la forme de son adversaire. "On est encore très loin de pouvoir se comparer au Stade Toulousain. C'est la meilleure équipe du Top 14. La Rochelle peut à la limite se rapprocher d'eux. Dans le passé, les deux équipes avaient le même niveau. Mais aujourd'hui, ce serait un manque d'humilité de penser qu'on peut se rapprocher de Toulouse."

En vue de sa demi-finale de Champions Cup face au Leinster, la semaine prochaine, Toulouse procède à de grosses rotations pour ce déplacement dans la capitale. Beaucoup de stars Rouge et Noir (Dupont, Ntamack, Ramos...) sont laissées au repos. Face à la presse, Virgile Lacombe a préféré se concentrer sur l'analyse du Stade Français Paris : "C'est une équipe forte sur la conquête. Elle est à l'aise sur les ballons de contre-attaque. Elle est capable de marquer beaucoup de points. On se doit d'être vigilant notamment en touche et en mêlée. Ce club mérite d'être à sa place. Et en plus, ça fait plusieurs matchs qu'on ne parvient pas à les battre."

Pour cette 23e journée de Top 14, le Stade Français Paris accueille à Jean-Bouin Toulouse. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné, ce samedi 22 avril, à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Top 14, il faudra se brancher sur Canal + pour suivre Stade Français - Toulouse. À votre télécommande !

Pour suivre Stade Français - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital MyCanal ce qui vous permettra de suivre ce choc du Top 14 sur Canal +.

Le XV de départ du Stade Français face à Toulouse : 15. Hamdaoui ; 14. Dakuwaqa, 13. Naivalu, 12. Delbouis, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Coville ; 7. Kremer, 8. Habel-Kuffner, 6. Briatte ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P.Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1. M.Alo-Emile.

Le XV de départ de Toulouse face au Stade Français : 15. Jaminet ; 14. Bainivalu, 13. Fouyssac, 12. Chocobares, 11. Delibes ; 10. Nanai-Williams, 9. Graou ; 7. Placines (cap.), 8. Roumat, 6. Elstadt ; 5. Vergé, 4. Brennan ; 3. Ainu'u, 2. Cramont, 1. Neti.