France - Fidji : heure, compos, chaîne TV.. Les infos du match des Bleus

FRANCE - FIDJI. Troisième match de préparation à la Coupe du monde 2023 de rugby pour le XV de France qui reçoit ce samedi les Fidji à Nantes. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre.

Après deux confrontations face à l'Ecosse où les Bleus se sont inclinés avant de l'emporter (25-21, 30-27), le XV de France poursuit sa préparation pour la Coupe du monde 2023 de rugby où les joueurs de Fabien Galthié vont affronter ce samedi les Fidji à Nantes. Ce match intervient après une semaine compliquée pour le staff français. En effet, l'ouvreur titulaire Romain Ntamack a été contrait lundi de déclarer forfait pour le prochain Mondial après une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Pour le sélectionneur du XV de France, cette affiche face au Fidji est un moyen de se recentrer sur la Coupe du monde comme il l'a confirmé en conférence de presse : "On connaît cet adversaire terrible. Ils jouent quasiment tous en France, ce sont des joueurs de rugby magnifiques dotés de potentiels exceptionnels qu'on va matcher. Ça va être dur mais ô combien riche d'enseignements pour nous. C'est le match parfait, au bon moment, pour repartir au combat. C'est un challenge qui correspond à cette réponse (de la psychose). On ne peut pas jouer au rugby sans mettre son corps sur la ligne, c'est la règle de base, les joueurs la connaissent." Après le forfait de Ntamack, Fabien Galthié a décidé de procéder à treize changements en titularisant notamment Antoine Hastoy à l'ouverture alors que Matthieu Jalibert débutera sur le banc.

Du côté des Fidji, le sélectionneur Simon Raiwalui a titularisé six joueurs du Top 14 (Levani Botia (La Rochelle), Sireli Maqala (Bayonne), Josua Tuisova et Vinaya Habosi (Racing 92) sont titulaires aux côtés du capitaine Semi Radradra (Lyon)). En conférence de presse, le sélectionneur fidjien est revenu sur l'adversité qui attend ses joueurs face aux Français : "un très bon test, face à une équipe de France très forte. Je veux continuer à développer notre jeu, à créer des combinaisons." Pour rappel, les Fidji se trouvent dans la Poule C de la Coupe du monde 2023 de rugby où ils affronteront l'Australie, la Géorgie, le Portugal et le Pays de Galles.

À quelle heure débute France - Fidji ?

Le coup d'envoi du troisième match de préparation à la Coupe du monde 2023 de rugby du XV de France contre les Fidji est prévu samedi 19 août à 21h05 à la Beaujoire à Nantes (France).

Sur quelle chaîne regarder France - Fidji ?

Détenteur des droits TV des matchs de préparation à la Coupe du monde du XV de France, TF1 diffusera l'affiche entre les Bleus et les Fidji.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de préparation à la Coupe du monde 2023 de rugby entre la France et les Fidji sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions de France - Fidji ?

France : Jaminet - Bielle-Biarrey, Vincent, Danty, Moefana - (o) Hastoy, (m) Lucu - Cros, Alldritt, Cretin - Willemse, Verhaeghe - Atonio, Mauvaka, Wardi.

Fidji : Maqala – Tuisova, Masi, Radradra (C), Habosi – (o) Muntz, (m) Lomani – Mata, Botia, Derenalagi – Ahiwaru, Nasilasila – Doge, Ikanivere, Mawi.

Quels sont les pronostics de France - Fidji ?