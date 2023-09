France - Nouvelle Zélande : heure, compos, diffusion TV... Les infos du choc !

FRANCE - NOUVELLE ZELANDE. Pour son premier match dans cette Coupe du monde de rugby à domicile, le XV de France défie la Nouvelle Zélande et ses All-Blacks dans un choc. Diffusion TV, heure... Découvrez toutes les informations sur cette affiche de gala.

Les supporters de rugby ne pouvaient pas rêver mieux : un France - Nouvelle Zélande en match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 de rugby. Alors que les Bleus vont débuter un Mondial à domicile où ils font partie des favoris, cette affiche inaugurale sera marquée par des absents côté XV de France. En effet, Romain Ntamack (forfait pour la compéition) et Cyril Baille (forfait pour le premier match) seront remplacés par Matthieu Jalibert et Reda Wardi. Ce mercredi midi, Fabien Galthié a donné sa liste de joueurs qui feront face aux Blacks ce vendredi (à 21h15). Incertain après une blessure aux ischios-jambiers, Jonathan Danty sera également absent alors que Yoram Moefana prendra sa place aux côtés de Gaël Fickou. Après la victoire lors du dernier match de préparation contre l'Australie le 27 juillet dernier, Fabien Galthié n'a pas manqué de faire des éloges aux All-Blacks : "Puisqu'on me parle de la compétition qui va arriver, la chose dont je suis sûr, c'est que les Néo-Zélandais viennent de gagner le Rugby Championship. Ils restaient sur onze victoires d'affilée. Pour nous, ils restent les All Blacks, triple vainqueurs de la Coupe du monde. Et sur la durée, depuis que le rugby existe, c'est la meilleure équipe du monde. Le 8 septembre, nous aurons la meilleure équipe du monde face à nous."

Du côté néo-zélandais, les Blacks abordent cette Coupe du monde à la deuxième place mondiale derrière l'Irlande. Avant d'affronter le XV de France, le sélectionneur de la Nouvelle Zélande est revenu ce lundi en conférence de presse sur le cas de Jordie Barrett, touché au genou gauche : "Il a un pépin au genou gauche. On a préféré le préserver. Ce n'est qu'une petite blessure. Nous ne voulons simplement prendre aucun risque. On va attendre de voir comment il réagit aux soins. Il va recevoir d'autres soins demain (mardi, NDLR). Nous préférons faire attention, c'est tout. Nous ne sommes qu'en début de semaine." Une absence majeure à prévoir pour les Blacks qui vont affronter les Bleus alors Brodie Retallick (genou), le troisième ligne Shannon Frizell (tendon) et le pilier Tyrel Lomax (jambe) ont déjà déclaré forfait pour le choc. Expulsé le 25 août dernier lors d'une large défaite de la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud pour un déblayage dangereux, Scott Barrett sera bien présent face aux Bleus.

À quelle heure débute France - Nouvelle Zélande ?

Le coup d'envoi du premier match de la Coupe du monde 2023 de rugby opposant le XV de France à la Nouvelle Zélande est prévu vendredi 8 septembre à 21h15 au Stade de France à Saint-Denis (France). Le Sud-Africain Jaco Peyper sera chargé d'arbitrer la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder France - Nouvelle Zélande ?

Détenteur des droits TV du Mondial avec France Télévisions et M6, TF1 diffusera la rencontre inaugurale entre le XV de France et la Nouvelle Zélande.

Si vous souhaitez regarder le premier match des Bleus à la Coupe du monde de rugby contre les All-Blacks sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions du XV de France et des All-Blacks ?

France : Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Wardi.

Nouvelle Zélande (composition probable) : Jordan - Fainga'anuku, Stevenson - Lienert-Brown, Ennor - (o) McKenzie, (m) Christie - Finau, Cane, Savea - S.Barrett, Whitelock - Williams, Taukei'aho, Laulala.

Quels sont les pronostics de France - Nouvelle Zélande ?