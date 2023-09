QUIZ. Le XV de France a-t-il déjà affronté ces équipes ?

Avant l'Uruguay qu'elle affronte ce jeudi soir, l'équipe de France a déjà joué contre des pays inattendus dans ce sport. Saurez-vous trouver lesquels ? A vous de jouer !

L'affiche sent bon le match de football. Les plus connaisseurs diront que c'était une affiche de 1/4 de finale de JO en 1924 et d'un match de poule du Mondial 1966, certains auront en mémoire les deux nuls en Coupe du monde en 2002 et 2010, quand les plus jeunes parleront forcément du 1/4 de finale gagné en 2018, année du deuxième sacre international des Bleus au ballon rond. Pourtant, le France - Uruguay de ce jeudi 14 septembre 2023 se disputera bien avec un ballon un peu plus capricieux, celui ovale, propre au rugby.

Pour leur deuxième match de la Coupe du monde, le XV de France fait face à un adversaire inconnu : l'Uruguay. 17e nation mondiale, Los Teros vont se frotter aux Bleus pour la première fois. Jamais les deux pays ne se sont affrontés. Au cours de son histoire, les Tricolores ont déjà affronté des nations qui sont loin d'être au premier plan du rugby mondial.

A travers un jeu vrai/faux, Linternaute vous propose de retrouver ces matchs improbables qu'a disputé la France en 117 ans. 10 propositions sont faites, à vous de choisir si c'est vrai ou faux. Une fois votre choix effectué, la réponse et une petite explication s'affichera, puis la question suivante apparaîtra automatiquement. Saurez-vous déjouer les pièges ?

