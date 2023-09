DIRECT. Angleterre - Argentine : diminué, le XV de la Rose sous pression face aux Pumas

19:20 - L'Angleterre en plein doute

L'Angleterre n'entame pas cette Coupe du monde avec une grande confiance. Depuis le début de l'année, le niveau du XV de la Rose interroge. Les joueurs d'Eddie Jones ont perdu six des neuf matchs qu'ils ont disputé depuis le début de l'année, ne s'imposant que contre l'Italie (31-14) et deux fois face au Pays de Galles, sans être souverains (20-10 lors du Tournoi et 10-17 en amical au mois d'août).