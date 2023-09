DIRECT. Irlande - Tonga : les Verts face au piège tongien, suivez cette affiche de la coupe du Monde

En conférence de presse, le boss du XV du Trèfle a évoqué ce Irlande - Tonga : « L’équipe est très en forme aussi bien mentalement que physiquement. Le match face aux Tonga va servir de révélateur. On doit hausser notre niveau de jeu en conséquence. On sait que les Tonga vont voir ce match comme une très belle occasion de rentrer dans la compétition. »

20:30 - Pourquoi l'Irlande doit-elle se méfier des Tonga ?

Grâce à de nouvelles règles d'éligibilité, quatre anciens All Blacks (Fekitoa, Vaea Fifita, Pulu, Piutau) ont renforcé les rangs des Tonga. Forcément, c'est un énorme plus pour Toutai Kefu : "Leur contribution est déjà énorme, sur le terrain comme en dehors. C'est en dehors du terrain qu'ils apportent le plus, dans l'état d'esprit, le professionnalisme, l'attitude à adopter. Ça nous fait beaucoup de bien et les jeunes joueurs ont pu s'en imprégner. Ils ont élevé le niveau d'exigence pour l'ensemble des joueurs."