RUGBY. France - Namibie : les Bleus avec leurs cadres, sur quelle chaîne suivre le match ?

Vainqueur pénible de l'Uruguay, le XV de France doit se libérer face à la Namibie avec le retour des titulaires habituels. Suivez la rencontre, dès 21h, sur Linternaute.com.

Et si le rôle de la Namibie dans cette Poule A était de remettre à l'endroit les équipes qui l'affrontent ? La France l'espère assurément après que l'Italie ait écraser d'entrée la nation africaine et que la Nouvelle-Zélande se soit amusée en faisant étalage de toute sa panoplie rugbystique, après une première amère contre les Bleus. Toujours invaincue, la nation hôte ne bénéficie plus des lauriers de son succès inaugural mais est escorté par les doutes nés d'une prestation raturée et décousue contre les vaillants Uruguayens. Un match certes conduit par les remplaçants habituels mais suffisamment pauvres pour obliger le staff tricolore à relancer ses cadres.

Le genou d'Alldritt grince

Fabien Galthié se garde bien d'accréditer la thèse et maintient qu'il suit toujours le plan comme prévu avec la volonté de remettre en ordre de marche ses joueurs de base, après une semaine de pause et pour aborder en rythme le dernier rendez-vous contre l'Italie. La posture et le discours du sélectionneur ne valent que l'importance qu'on veut leur prêter et la priorité est bien de remettre le jeu bleu à l'endroit et d'effacer la bouillie uruguayenne.

"On a beaucoup de respect pour la Namibie, on les prend très au sérieux, et on veut juste gagner ce match et se rassurer en attaque et en défense", a expliqué Mathieu Jalibert face à la presse. Se rassurer donc et récupérer le fil avant qu'ils ne leur échappent vraiment. Cette rencontre contre la Namibie arrive à point nommé et va offrir un cadre idéal pour une reprise "en douceur". Celle des titulaires habituels donc et aussi celle des blessés comme Danty qui retrouve le centre ou Baille à nouveau disponible en première ligne. Deux piliers du collectif bleu en mal de temps de jeu et de repère dans l'épreuve. Comme Jelonch, de retour à la compétition contre les Sud-américains, et qui aura droit à de nouvelles minutes ce jeudi mais pas au poste où il l'imaginait. Prévu sur l'aile de la troisième-ligne, il le fera toutefois au centre pour compenser le forfait d'Alldritt. Touché au genou, le Rochelais a été ménagé pour ne pas compromettre la suite du tournoi et observera donc ses partenaires depuis les tribunes. Un contretemps plus qu'une source d'inquiétude pour l'encadrement tricolore qui a de la ressource en troisième ligne avec Cros et Ollivon pour accompagner Jelonch.

"Faire un match complet"

Reste à prendre le match par le bon bout et se montrer cohérent comme ont su le faire les All Blacks contre le même adversaire. Sans pour autant chercher à le copier. "Les All Blacks ont fait un gros match, mais on n'a pas pour objectif de marquer plus qu'eux ou d'envoyer un message", a écarté Jalibert. Charge à lui et Dupont de déployer le jeu tricolore, de méthodiquement concasser la défense adverse et d'y créer les brèches pour que les arrières s'y faufilent. "Ce qu'on veut, c'est faire un match complet, en attaque et en défense", a promis l'ouvreur.

Une tâche loin d'être insurmontable à condition d'y mettre les bons ingrédients et de se rendre rapidement la tâche facile en évitant les fautes qui ont pollué la précédente sortie. En face, la Namibie aura à cœur d'éviter une nouvelle déculottée et de faire meilleure figure qu'en 2007 lors de la dernière confrontation entre les deux nations. Déjà en France, les Bleus avaient été impitoyables en inscrivant 13 essais dont un triplé de Vincent Clerc pour une victoire confortable (87-10). Un bon exemple à suivre pour la bande à Dupont pour se remettre à l'endroit et, enfin, se lâcher.

Le match comptant pour la 3e journée entre le XV de France et les Welwitschias (aigle pêcheur d'Afrique et emblème de l'équipe de namibienne) aura lieu à partir de 21h, du côté du stade Vélodrome à Marseille.

La rencontre de la Coupe du Monde entre la France et l'équipe de Namibie sera diffusée en direct en clair sur France 2.

La rencontre de la Coupe du Monde entre la France de Fabien Galtier et la Namibie d'Allister Coetzee sera accessible en streaming sur la plateforme FranceTV Sports.

BetClic : France : - / Nul : 50 / Namibie : 25

Parions Sport : France : - / Nul : 49 / Namibie : 24

Winamax : France : - / Nul : 60 / Namibie : 8,50

France : 1. Baille, 2. Mauvaka, 3. Atonio – 4. Woki, 5. Flament – 6. Jelonch, 7. Ollivon, 8. Alldritt – 9. Dupont (cap.), 10. Jalibert – 11. Bielle-Biarrey, 12. Danty, 13. Fickou, 14. Penaud – 15. Ramos.

Namibie : 1. Sethie, 2. Van der Westhuizen, 3. Coetzee – 4. Tjericko, 5. Ludick– 6. Katjijeko, 7. Retief, 8. Gaoseb– 9. Theron, 10. Loubser– 11. Greyling, 12. Burger, 13. Deysel (cap.), 14. Mouton – 15. Van der Bergh.