Argentine - Samoa : les Pumas dos au mur, les infos du match

Après sa défaite lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde face à l'Angleterre, l'Argentine n'a plus le droit à l'erreur ce vendredi face aux Samoa dans la poule D.

"Désormais, chaque match est une finale" : de l'aveu même du talonneur Agustin Creevy, l'équipe d'Argentine est bien consciente de l'enjeu qui l'attend ce vendredi après-midi (17h45) à Saint-Etienne, pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2023. Face aux Samoa, les Pumas n'auront pas d'autre choix que de gagner s'ils veulent envisager de passer la phase de poules, après la défaite frustrante face à l'Angleterre il y a deux semaines à Marseille, après avoir passé une grande partie du match en supériorité numérique (27-10). "On s'est bien remis en question, a assuré Agustin Creevy devant la presse après la défaite face aux Anglais. On a revu et tenté de corriger ce qui n'a pas été."

Les Samoa en bonne position

Les Samoa ont battu la modeste équipe du Chili pour leur première rencontre dans le tournoi la semaine passée (43-10), malgré une première période plutôt poussive. Les joueurs du Pacifique savent qu'ils n'auront pas le droit de réaliser la même entame face aux Argentins, sous peine d'être punis ce vendredi sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. "Le Chili a été une bonne équipe et nous a mis sous pression. C'est exactement ce dont on avait besoin ", a expliqué le sélectionneur des Samoa, Vaovasamanaia Seilala Mapusua, après cette première victoire bonifiée dans la compétition. Les Samoa ont en tout cas l'occasion de prendre une belle option sur les quarts de finale ce vendredi, surtout après la victoire des Anglais devant le Japon (34-12) dimanche dernier.

Des changements de chaque côté

Malgré la déception face à l'Angleterre, le sélectionneur de l'Argentine Michael Cheika n'a pas bouleversé son équipe pour affronter les Samoans ce vendredi dans le Chaudront. Il n'a effectué que trois changements : Matias Moroni (centre), Guido Petti (deuxième ligne) et Eduardo Bello (pilier droit) remplacent respectivement Lucio Cinti, Tomas Lavanini et Gomez Kodela. Du côté des joueurs du Pacifique, trois changements également dans le XV de départ. Le pilier Paul Alo-Emile, le deuxième ligne Brian Alainu'u'ese et l'ailier Ben Lam débuteront, selon la composition dévoilée mercredi.

L'Argentine favorite

Le coup d'envoi de cette rencontre, qui sera diffusée sur M6, entre l'Argentine et les Samoa sera donné à 17h45 à Saint-Etienne par l'arbitre australien Nic Berry. Et si vous voulez suivre cette rencontre sur Internet, il vous suffit de vous connecter gratuitement à la plateforme 6play ce vendredi. Ce sont les Argentins qui sont les favoris de ce match, selon les différents sites de paris sportifs. La cote des Pumas est légèrement supérieure à 1 (entre 1,10 et 1,20) tandis que celle des Samoa est au-dessus de 6.