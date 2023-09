Antoine Dupont blessé : suite à son opération, le capitaine va pouvoir "revenir" d'ici "quelques jours"

Le capitaine des Bleus devrait pouvoir réintégrer son équipe prochainement. Victime d'une fracture de la mâchoire, jeudi lors du match contre la Namibie, pourra-t-il jouer sous le maillot bleu d'ici la fin du Mondial ?

Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, devrait retrouver son équipe "d'ici quelques jours", a annoncé la Fédération française de rugby dans un communiqué publié samedi 23 septembre, dans la matinée. Le joueur a été victime d'une fracture maxillo-zygomatique suite à un choc lors de la rencontre France-Namibie, jeudi 21 septembre. Il a été opéré dès le lendemain au CHU Purpan de Toulouse où deux plaques lui ont été posées sur le visage au cours d'une opération appelée ostéosynthèse. Celle-ci consiste à consolider les fragments osseux de sa mâchoire et sa pommette. D'après le même communiqué, Dupont "va pouvoir revenir au sein de l'équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical".

Si ce retour semble être une bonne nouvelle, nul ne sait aujourd'hui quand, et même si, Antoine Dupont pourra revêtir le maillot bleu au cours de cette Coupe du Monde. Les experts qui s'occupent de son état de santé n'ont pas donné de date précise quant à son retour mais, selon les informations du Parisiens de sources proches du XV de France, le capitaine devrait retourner à l'entraînement d'ici dix jours. D'après les mêmes sources, le demi de mêlée pourrait revenir à la compétition d'ici trois à quatre semaines si sa convalescence se déroule comme prévue. On peut donc espérer qu'Antoine Dupont revêtira son maillot à l'occasion du quart de finale, prévu pour le 14 ou le 15 octobre.

Un contact tête contre tête avec le joueur de la Namibie Johan Deysel

Si sur le terrain, ce jeudi 21 septembre, le XV de France a signé sa plus large victoire de l'histoire de la Coupe du monde de rugby face à la Namibie sur le score de 96 à 0, les Bleus ont peut être perdu leur capitaine et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, à la suite d'un contact tête contre tête avec le joueur de la Namibie Johan Deysel, lui valant un carton rouge quelques minutes plus tard. Sorti après un protocole commotion, le joueur du Stade Toulousain, grimaçant de douleur en sortant de la rencontre, est parti très rapidement à l'hôpital de Aix en Provence pour y passer des examens.

Très vite, les rumeurs évoquaient une blessure bien plus grave avec une suspicion de fracture. Le diagnostic officiel est finalement tombé dans la nuit et confirmé par un communiqué de la FFR vendredi matin, Antoine Dupont souffre bien d'une fracture maxillo-zygomatique.

"On a toujours un espoir qu'Antoine continue l'aventure avec nous et le XV de France. C'est pour ça qu'on va se laisser deux ou trois jours pour vraiment avoir l'avis du spécialiste en capacité de dire ce qu'il en est exactement. [...] On ne veut pas se projeter trop vite sur ce qui pourrait se passer", a expliqué Laurent Labit tout de suite après la blessure.

Un masque pour Antoine Dupont ?

À l'image des basketteurs ou des footballeurs, de plus en plus de joueurs peuvent jouer avec un masque et on a déjà vu des joueurs de rugby en porter comme le Français Imanol Harinordoquy. Problème, un masque doit être homologué par World Rugby car il ne fait pas partie des équipements autorisés.

Dans le détail du règlement, il est bien spécifié que "les équipements coupants, abrasifs ou qui contiennent des boucles, clips, anneaux, gonds, fermetures Éclair, vis, boulons ou matériaux rigides sont proscrits (...) D'une manière générale, toute protection qui n'est pas expressément autorisée est interdite". Le rugby étant un sport de contact, l'éventuelle protection pourrait mettre en danger la santé d'Antoine Dupont et également celui de l'adversaire.

L'opération et la plaque en métal

L'anglais Brad Barritt, qui avait subi une fracture de la pommette avec les Saracens et qui s'est retrouvé sur le terrain quelques jours plus tard, avait subi une opération de son côté avec la mise en place d'une plaque de métal. Il s'agirait là aussi d'une autre alternative pour Antoine Dupont.

Mais au-delà de l'accessoire que pourrait porter Antoine Dupont, sa condition physique pourrait également être un problème. Avec sa fracture au niveau de la mâchoire, manger et s'hydrater vont être des actions délicates à réaliser et le Français pourrait perdre de la condition physique et du rythme si son temps d'arrêt est trop long. Par ailleurs, le choc a été rude et la direction de World Rugby ne plaisante plus vraiment avec les protocoles commotions.

Si Antoine Dupont veut rejouer, il devra certainement passer des examens via des médecins indépendants, le déclarant apte à jouer un match de rugby.