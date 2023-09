Qui est Johan Deysel, le joueur coupable de la blessure d'Antoine Dupont ?

Le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, a été victime d'une fracture au visage hier contre la Namibie, suite à un plaquage haut. Qui est Johan Deysel, le joueur namibien coupable de ce geste malheureux ?

Johan Deysel, né 26 septembre 1991 à Windhoek en Namibie et mesurant 1m84, est un joueur de rugby à XV évoluant au poste de trois-quarts centre. Il joue depuis 2018 en Pro D2, la deuxième division du championnat de France, sous les couleurs de Colomiers. Il joue également pour l'équipe nationale de Namibie depuis 2013 et compte 31 sélections. Johan Deysel dispute cette année sa troisième Coupe du Monde, après celles de 2015 et de 2019, dont la seconde en tant que capitaine de la Namibie. Il compte à son palmarès 4 Coupes d'Afrique remportées avec son équipe nationale, pour laquelle il a inscrit 45 points en carrière.

Coupable sur la blessure d'Antoine Dupont

Jeudi soir, lors de la victoire française contre la Namibie (96-0), Johan Deysel s'est rendu coupable d'un plaquage haut maladroit sur Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus pourrait être forfait pour le reste de la compétition suite à une fracture maxillo-zygomatique (au niveau de la pommette, sous l'œil) causée par ce geste. Le sélectionneur de la Namibie, Allister Coetzee, a défendu son joueur en conférence de presse d'après-match : "Perdre notre capitaine (Johan Deysel) dès la 46e minute a été très dommageable. C'est la direction que prend le rugby aujourd'hui. Ce n'est pas intentionnel, c'est arrivé très vite, a commenté le technicien. Dupont n'est pas très grand. Johan n'est pas un joueur méchant, il n'est pas habitué à prendre des cartons, c'est un très bon défenseur". L'ancien sélectionneur des Springboks a tout de même reconnu que la sanction était plutôt logique : "Ce n'est pas injuste, mais c'est dommage que ça tombe sur lui, le ciment de notre équipe. C'était un accident malheureux".

Victime d'insultes sur les réseaux sociaux

Depuis hier soir, Johan Deysel est victime de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux, et notamment en commentaires de ses publications sur Instagram. Ces insultes, écrites en français comme en anglais, sont évidemment inacceptables, d'autant plus pour un geste aux conséquences certes dommageables mais avant tout involontaire et faisant partie des risques inévitables d'un sport de contact comme le rugby.