JEU. Père et fils ont joué une Coupe du monde de rugby : à qui appartiennent ces affirmations ?

Saurez vous reconnaitre ces affirmations dans notre quiz spécial "fils de" pour le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud ?

Dans le milieu professionnel du sport, que ce soit au rugby ou dans une autre discipline, prendre la suite de son père ou se retrouver avec son frère est devenue monnaie courante. Bercés dans un milieu particulier, les "fils de" sont souvent destinés à embrasser la même carrière que leur paternel avec plus ou moins de succès que ce dernier. En France, on pourrait citer Romain Ntamack, star du XV de France pour la génération des 20/30 ans, mais surtout fils du célèbre Emile, plus connu par la génération des 30/50 ans.

A travers un quiz : Père et fils ont joué une Coupe du monde de rugby : à qui appartiennent ces affirmations ? Linternaute vous propose de le découvrir plusieurs autres "fils de" avant ce quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud.

Aucune limite de temps n'est fixée pour répondre. Une fois votre réponse sélectionnée, appuyez sur "Suivant". La réponse et une petite explication sera alors donnée, puis la question suivante apparaîtra automatiquement.

Pour jouer, c'est juste en-dessous. Bonne chance !

Pour participer à notre prochain jeu autour de la Coupe du monde de rugby, rendez-vous avant le prochain match de l'équipe de France, si les Bleus se qualifient pour la demi-finale !