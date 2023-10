Antoine Dupont pourrait mettre de côté le XV de France après la Coupe du monde ratée

Après l'élimination du XV de France à la Coupe du monde, l'avenir d'Antoine Dupont est désormais au centre de l'attention.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont a vécu de nombreuses émotions durant la Coupe du monde de rugby. Auteur d'un très bon début de compétition, le joueur du Stade Toulousain s'est blessé lors du 3e match de poules face à la Namibie le 21 septembre dernier. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique à la suite d'un contact tête contre tête, Antoine Dupont pensait clairement que son Mondial s’achevait. "Sur le coup je ne savais pas la gravité de ma blessure, j'ai pensé que la compétition était terminée pour moi", a expliqué le capitaine tricolore en conférence de presse avant le quart de finale face à l'Afrique du Sud.

Il sera finalement de retour sur le terrain lors du match face aux Springboks dimanche 22 octobre, quelques semaines après l'opération et avec l'aval du chirurgien qui l'a obligé à porter un casque. Et Antoine Dupont a eu le cœur brisé, comme l'ensemble des joueurs et du staff de l'équipe de France, en s'inclinant face aux champions du monde, mettant cette fois un terme à l'aventure Coupe du monde.

L'émotion passée, il faut désormais se tourner vers l'avenir et une question se pose... Quand allons nous revoir Antoine Dupont avec le XV de France ? Peut être pas avant la fin d'année 2024 et peut être même 2025 ! Depuis plusieurs années, le Français a toujours clamé son envie de disputer les Jeux Olympiques à Paris. Si le rugby à 15 n'est pas une discipline olympique, le rugby à 7 en est une et la France peut prétendre à une médaille, avec ou sans Antoine Dupont.

Si le joueur du Stade Toulousain veut disputer les JO, il devra se plier au planning de l'équipe de France à 7 pour y apprendre les automatismes. Cette décision, elle lui appartient selon les mots de son président Didier Lacroix. "Antoine Dupont a un appétit gigantesque. Ça fait des mois qu'il a évoqué l'envie de jouer les JO. (...) On a défini de façon très claire les contours de ce que pourrait être sa présence. (...) L'acteur principal, c'est Antoine Dupont. Le déclencheur, c'est Antoine Dupont. Et il n'a pas envie de se dévoiler avant la Coupe du monde. On a tout préparé, à tous les niveaux. Mais la décision lui appartient".

Absent du Tournoi des 6 Nations 2024 ?

La participation d’Antoine Dupont aux JO de Paris aurait donc des conséquences sur son implication avec Toulouse mais aussi avec le XV de France, puisque le capitaine des Bleus pourrait participer à deux étapes du circuit mondial du Rugby Sevens, celles de Vancouver (23-25 février) et Los Angeles (2-3 mars), programmées pile pendant le Tournoi des VI Nations. Il manquerait alors quelques matchs ou la totalité du tournoi, mais pas grave selon les dirigeants du rugby français, prêts à faire cette concession. "Oui, il faut savoir faire cet arbitrage", avait tranché le président de la fédération Florian Grill il y a peu.