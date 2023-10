20:30 - Une rencontre sans internationaux

Pour cette reprise, Toulouse évoluera avec des jokers Coupe du monde (Searle, Faasalele, Franks) et des jeunes en devenir (Costes, Graou, T. Ntamack, Brennan, Cramont) même si quatre mondialistes seront présents sur le banc : Peato Mauvaka, Richie Arnold, Pita Ahki et Ange Capuozzo alors qu'Emmanuel Meafou ne figure pas dans la liste des 23. Du côté de l'UBB, pas de surprises non plus où les nombreux internationaux tricolores (Damian Penaud, Matthieu Jalibert, Maxime Luca, Louis Bielle-Biarrey et Yoram Moefana) seront absents.