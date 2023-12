Harlequins - Toulouse : le Stade Toulousain écrase les Quins, le résumé du match

18:27 - La première réaction d'Antoine Dupont après ce Harlequins - Toulouse

Au micro de France 2, le demi de mêlée s'est confié à la suite de la belle victoire toulousaine : "Le résultat est excellent. On savait qu’on devait marquer beaucoup de points pour gagner. On a bien attaqué le match. On a eu une défense imperméable. C'est très bien. On sort d’une période compliquée en championnat. On avait envie de faire un bon début en Champions Cup et de valider notre bon état de forme. C'est fait !"