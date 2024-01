Toulon - Munster : chaîne, heure, compos... Les infos du match de la 3e journée de Champions Cup

Toulon accueille Munster ce samedi 13 janvier à l'occasion de la 3e journée de Champions Cup dans une rencontre couperet entre deux formations en difficulté dans cette compétition.

Le RC Toulon n'y arrive pas depuis le début de cette Champions Cup. Les joueurs de Pierre Mignoni ont perdu leurs deux premiers matches et doivent se remettre la tête à l'endroit à l'occasion de cette troisième journée de la phase de poules. Les Varois ont commencé la compétition par deux cruelles défaites face à Exter (18-19) avant de connaître la même mésaventure face à Northampton (19-22). Toutes compétitions confondues, un seul rayon de soleil est venu égayer le quotidien des Toulonnais depuis cinq rencontres avec une victoire face au Stade français (19-5). "Avec deux victoires, nous pouvons encore nous qualifier", a rappelé le coach du RCT.

En face, le Munster rugby est dans une situation aussi compliquée que son adversaire du jour. Malgré tout, les Irlandais ont un point de plus grâce à un match nul face à l'autre club français du groupe 3 l'Aviron Bayonnais (17-17). La Red Army s'est ensuite inclinée face à Exter (24-32) et affronte le RCT avec une pression assez importante après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. "Je nous ai déjà vus dans l'adversité et on s'en est sorti. Nous avons toujours de l'expérience sur laquelle nous appuyer à cet égard", a déclaré le coach de Munster Graham Rowntree.

A quelle heure débute le match Toulon - Munster ?

Le match entre Toulon et Munster débutera à 16h15 ce samedi 13 janvier. Il se déroulera au stade Felix Mayol de Toulon.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulon - Munster ?

Deux chaines diffuseront la rencontre entre Toulon et Munster. France 2 et Bein Sports 2 ont les droits du match. L'arbitre géorgien Nika Amashukeli sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Toulon - Munster ?

Deux diffusions streaming seront également disponibles pour suivre ce match de la 3e journée de la phase de poules de la Champions Cup. France.TV et MyCanal retransmettront aussi ce choc des mal classés.

Quelles compositions pour Toulon - Munster ?

Pierre Mignoni a dévoilé son XV de départ où seulement cinq Français seront présents. L'Anglais David Ribbans sera capitaine alors que la charnière gallo-écossaise Biggar/White reste inchangée après le revers face à Montpellier (17-27). Le XV des Varois : Jaminet - Wainiqolo, Waisea, Paia'aua, Fainga'anuku - (o) Biggar, (m) White - S.Tolofua, Isa, Du Preez - Ribbans (cap.), Halagahu - Brookes, C.Tolofua, Priso.

En face, les Irlandais seront privés de ses champions du monde sud-africains RG Snyman et Jean Kleyn, blessés. Le Français Antoine Frisch débutera la partie. Le XV de départ du Munster rugby : Zebo - Nash, Frisch, Nankivell, Daly - (o) Crowley, (m) Casey - Hodnett, Coombes, O'Mahony - Beirne (cap.), Ahern - Ryan, Scannell, Loughman.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Toulon - Munster ?

Les Toulonnais sont les favoris de cette rencontre sur les sites de paris sportifs comme sur Betclic où ils sont à 1,28. Le nul est à 25 et la victoire du Munster est à 3,30. Sur Winamax, les Varois sont à 1,31, le nul est à 20 et la victoire des Irlandais est à 3.