France - Italie : chaîne, compos, pronos... toutes les infos du match

Pour la 3e journée du Tournoi des 6 Nations, la France de Charles Ollivon accueille, au stade Pierre-Mauroy, l'Italie avec pour objectif un deuxième succès.

Après une trêve d'une semaine, le Tournoi des 6 Nations est de retour ! À Lille, au stade Pierre-Mauroy, la France doit bonifier, face à l'Italie, le succès accroché de haute lutte en Écosse (16-20). Pour cette rencontre face aux Transalpins, le XV de France aura un nouveau capitaine en la personne de Charles Ollivon. Le troisième ligne de Toulon reprend le brassard laissé par Grégory Alldritt, victime d'une entaille profonde à une cuisse.

En mode rédemption à la suite de la déception liée à la coupe du Monde, le XV de France a encore "besoin de confiance" pour Louis Bielle-Biarrey : "On veut se rassurer et montrer qu'on peut faire de belles séquences offensives. Ce sera l'un des objectifs de dimanche contre l'Italie. On doit retrouver la confiance. Ça passera par des bons matchs, ou des victoires comme celle que nous remportée à Murrayfield, où ce n'était pas du tout évident de gagner. Et je pense que petit à petit, on va retrouver confiance en notre jeu, en notre système, en notre défense, en notre touche."

Lors du Mondial, la France avait écrasé son rival italien (60-7). La bande à Quesada, qui a pris la suite de Crowley, reste sur deux revers de rang dans ce début de Tournoi des 6 Nations face à l'Angleterre (24-27) et l'Irlande (36-0). Pour l'ailier du XV de France, les Bleus doivent s'appuyer sur le carton de la coupe du Monde pour aborder ce nouveau rendez-vous. "Ça reste un super souvenir. On avait pris le match par le bon bout, et donc cela s'était très bien passé. C'est pourquoi nous pouvons nous appuyer là-dessus pour préparer l'échéance de dimanche. On avait mis tous les ingrédients en place, dans le combat et dans le jeu. On sait que ça passera par là. Ce ne sera pas un match facile, mais on peut se le rendre facile. Si on met tous les ingrédients, si on est bons sur les bases de notre rugby, on pourra reproduire certaines choses."

Dans le cadre de cette 3e journée, le Tournoi des 6 Nations offre une rencontre entre deux voisins des Alpes : France - Italie. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 16h00, par M. Ridley (ANG).

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - Italie. Cette affiche sera diffusée par France Télévisions. Vous devrez donc vous brancher sur France 2.

Pour suivre France - Italie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de vous inscrire à la plateforme france.tv. Par la suite, vous allez être en mesure de rejoindra France 2.

La composition du XV de France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap), 8. Cros, 6. Boudehent ; 5. Tuilagi, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Le XV de départ de l'Italie : 15. Capuozzo ; 14. Menoncello, 13. Brex, 12. Mori, 11. Ioane ; 10. Garbisi, 9. Page-Relo ; 7. Lamaro (cap.), 8. Vintcent (cap.), 6. Favretto ; 5. Ruzza, 4. Cannone ; 3. Zilocchi, 2. Nicotera, 1. Fischetti.