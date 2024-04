Bordeaux-Bègles - Harlequins : deux absents de taille dans le XV de départ bordelais

L'Union Bordeaux-Bègles affronte Harlequins ce samedi à l'occasion des quarts de finale de la Champions Cup. Mathieu Jalibert et Damian Penaud ne sont pas titulaires.

L'Union Bordeaux-Bègles doit capitaliser sur sa bonne forme du moment pour essayer de rejoindre le dernier carré de la Champions Cup. Toutes compétitions confondues, à domicile, les Bordelais sont sur une série de trois succès de rang. La meilleure attaque de Champions Cup au nombre de points marqués (217) et au nombre d'essais (32) a déroulé la semaine passée, en huitième de finale, face à Saracens (45-12). "Si on est l'équipe que je connais depuis le début de l'année, contre les Harlequins on va faire un match de merde. On est un coup en haut, un coup en bas", a regretté Yannick Bru, entraineur de l'UBB.

En face, les Harlequins ont eu plus de difficulté pour venir à bout de Glasgow en huitième de finale de la Champions Cup. Une courte victoire (28-24) qui leur a permis d'enchainer un deuxième succès consécutif toutes compétitions confondues. Mais les Anglais arrivent avec un statut d'outsider comme l'a confirmé le deuxième ligne des Quins, Joe Launchbury, qui arrive en terres girondines avec une "petite peur".

A quelle heure débute le match Bordeaux-Bègles - Harlequins?

Le match Bordeaux-Bègles - Harlequins débutera à 16h ce samedi. Il se dérouler au stade Chaban-Delmas de Bordeaux.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Bordeaux-Bègles - Harlequins ?

Deux chaînes diffuseront la rencontre entre Bordeaux-Bègles et Harlequins. France 2 et Bein Sports 1 diffuseront le match. L'Italien Andrea Piardi sera l'arbitre.

Quelle diffusion streaming pour le match Bordeaux-Bègles - Harlequins ?

Deux diffusions streaming seront également disponibles pour suivre ce Bordeaux-Bègles - Harlequins. MyCanal et France.TV proposeront une diffusion streaming.

Quelles compostions pour Bordeaux-Bègles - Harlequins ?

Pas de risque pour Yannick Bru et le staff bordelais. Damian Penaud et Matthieu Jalibert ne débute pas dans le XV de l'UBB qui a opéré deux changements par rapport au huitième de finale de la saison passée. Le XV de départ des Bordelais : Buros - Uberti, Depoortere, Moefana, Bielle-Biarrey - (o) Garcia, (m) Lucu (cap.) - Samu, Tatafu, Miquel - Coleman, Cazeaux - Tameifuna, Lamothe, Kaulashvili.

En face, la star de l'équipe Marcus Smith sera bien évidemment titulaire. En revanche Danny Care et Joe Marler sont absents pour cause de blessure. Le XV de départ de l'équipe anglaise : T. Green - Lynagh, Beard, Esterhuizen, Murley - (o) M. Smith, (m) W. Porter - W. Evans, Dombrandt, Cunningham-South - Lewies (cap.), Launchbury - Collier, Walker, Baxter.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bordeaux-Bègles - Harlequins ?

Unibet : 1,09; 35; 6,50

Winamax : 1,09; 34; 6,25

Betclic : 1,09; 35; 6