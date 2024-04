DIRECT. Bordeaux-Bègles - Harlequins : suivez le match

Avant ce Bordeaux-Bégles - Harlequins, le manager de l'UBB n'y est pas allé de mainmorte avec son équipe : "Si on est l’équipe de Bègles-Bordeaux que je connais depuis le début de l’année, on devrait faire un match de m.... contre les Harlequins. C’est-à-dire un coup en haut, un coup en bas : un bon match face à Toulouse, un match catastrophique à Lyon."

15:21 - La meilleure attaque est de sortie

À l'occasion de ce Bordeaux-Bègles - Harlequins la meilleure attaque de la Champions Cup tentera encore d'impressionner. Les Bordelais ont inscrit 217 points et 32 essais soit le plus haut total de la plus grande des compétitions européennes. Mais les Harlequins ne sont pas en reste avec 26 essais marqués. On devrait assister à un match débridé aujourd'hui en terres girondines.