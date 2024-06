Stade Français - Bordeaux-Bègles : une place en finale du Top 14 en jeu

Le Stade Français affronte l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi à l'occasion de la deuxième demi-finale du Top 14.

Après près de dix ans d'absence, le Stade Français retrouve les demi-finales du Top 14. Les Parisiens ont terminé la phase régulière à la deuxième place s'évitant ainsi les quarts de finale de la phase finale. Les hommes de Laurent Labit ont pu donc préparer ce match face à l'UBB avec plus de temps que leurs adversaires du soir. "Si on peut aller chercher le bouclier en jouant comme ça, on ne va pas s'en priver", a déclaré le manager du Stade Français alors que son équipe est jugée plutôt défensive.

En revanche, l'UBB est souvent présentée comme une équipe offensive. Les Bordelais auront l'avantage d'évoluer devant leur public car les demi-finales du Top 14 ont lieu au Matmut Atlantique. Les Unionistes ont dû se défaire du Racing 92 en quarts de finale de la phase finale avec une victoire assez large (31-17). Maintenant, ils doivent vaincre cette malédiction de la demi-finale. Sur les trois dernières saisons, l'UBB n'a jamais réussi à rallier la finale du Top 14.

A quelle heure débute le match Stade Français - Bordeaux-Bègles ?

Le match Stade Français - Bordeaux-Bègles débutera à 21h05 ce samedi. La rencontre se déroulera au Matmut Atlantique de Bordeaux.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Stade Français - Bordeaux-Bègles ?

Canal++ diffusera la rencontre entre le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles. Pierre Brousset sera l'arbitre central.

Quelle diffusion streaming pour le match Stade Français - Bordeaux-Bègles ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Stade Français - Bordeaux-Bègles sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour suivre ce rendez-vous.

Quelles compostions pour Stade Français - Bordeaux-Bègles ?

Du côté Parisien, seul Masivesi Dakuwaqa ne sera pas présent à cause d'une blessure au genou. Il est remplacé par Kylan Hamdaoui. La compo du Stade Français : Barré - Hamdaoui, Marchant, Ward, Etien - (o) Segonds, (m) Kockott - Briatte, Habel-Küffner, Macalou - Pesenti, Gabrillagues (cap.) - P. Alo-Emile, Ivaldi, Abramishvili.

Les Bordelais seront privés de deux joueurs de poids pour cette demi-finale du Top 14 puisque Mathieu Jalibert et Ben Tameifuna manquent à l'appel. La compo de l'UBB : Buros - Penaud, Depoortere, Moefana, Bielle-Biarrey - (o) M. Garcia, (m) Lucu (cap.) - Bochaton, TM. Tatafu, Vergnes - Coleman, Cazeaux - Sadie, Lamothe, Poirot.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Stade Français - Bordeaux-Bègles ?

Betclic : 3,05; 22; 1,37

Unibet : 3,15; 24; 1,35

Winamax : 3,15; 21; 1,35