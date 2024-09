Nuit du rugby 2024 : bouffi, Antoine Dupont obligé rassurer sur son visage en plein palmarès

La Nuit du rugby 2024, cérémonie de récompenses du rugby français, a une nouvelle fois couronné Antoine Dupont hier soir. Mais le visage de ce dernier a pu inquiéter les fans...

La Nuit du rugby 2024 a une nouvelle fois couronné Antoine Dupont, ce lundi 23 septembre 2024, avec une série de trophées raflée par le demi de mêlée du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Le jury de la cérémonie, composé de rugbymen, l'a désigné Meilleur joueur de la saison du Top 14, mais aussi Meilleur international français, que ce soit à XV ou à 7.

Antoine Dupont avait déjà été érigé en héros du Top 14 l'année passée et on voit mal comment le trophée pouvait lui échapper cette année encore. Le Stade Toulousain a d'ailleurs obtenu le trophée du Meilleur staff d'entraîneurs du Top 14, selon le vote des entraîneurs. De quoi rendre la soirée plutôt agréable aux "rouge et noir", qui ont écrasé la finale du championnat la saison passée (53-9 face à l'UBB en juin dernier).

"C'est pour ça que je suis un peu plus gonflé que d'habitude..."

Mais au-delà des trophées, c'est l'apparence d'Antoine Dupont qui a suscité des interrogations. Alors que la cérémonie était diffusée sur Canal+, le joueur est apparu sur scène avec un visage très visiblement gonflé, obligeant le champion à s'expliquer : "On vient de m'enlever juste les plaques il y a quelques jours, c'est pour ça que je suis un peu plus gonflé que d'habitude. Mais ça va", a-t-il tenu à rassurer en direct.

Les marques sur le visage d'Antoine Dupont sont les séquelles de la blessure à la pommette subie lors de la Coupe du monde de rugby l'année dernière, au cours de laquelle il avait dû être opéré. Malgré cette opération et son retour sur les terrains, l'équipe de France avait échoué en quarts de finale, face aux futurs vainqueurs sud-africains.

La Nuit du rugby a également vu Samuel Marques (Béziers) sacré Meilleur joueur de Pro D2 et Séraphine Okemba honorée comme Meilleure joueuse internationale. Voici le palmarès complet :

Le palmarès de la Nuit du rugby 2024