France - Argentine : Galthié fait encore des choix forts dans sa compo ! Heure, chaîne TV du match

Pour ce France - Argentine, Fabien Galthié a opéré de nouveaux choix forts dans son XV de départ.

C'est désormais une rengaine, Galthié n'hésite pas à taper du point sur la table avec ses joueurs cadres. Après Fickou et Ollivon, non convoqués pour le Japon, puis Jalibert, écarté du groupe pour les All Blacks et pour ce match face à l'Argentine, c'est Alldritt qui fait les frais de ses dernières prestations en demi-teinte. Résultat, Ollivon est titulaire en troisième ligne centre avec Cros et Boudehent à ses côtés. Des choix que le sélectionneur français défend, pour la compétitivité du groupe : "mon souhait c'est qu'il y ait une émulation très forte. Il est essentiel de développer les potentiels qui le méritent et qui émergent. cette tournée est le point de départ du chemin vers la coupe du monde 2027".

Ce sera aussi l'occasion de revoir Atonio en bleu, 8 mois après sa dernière convocation. Le pilier droit profite notamment de la blessure de Tatafu. A l'arrière, Buros n'enchaînera pas et voit Barré reprendre sa place au poste de 15 alors que Gazzotti profite d'un banc en 6-2 pour enregistrer sa toute première feuille avec les Bleus.

Des Pumas à l’accent français

Contepomi aligne de son côté une équipe au fort accent français puisque 5 de ses joueurs titulaires évoluent dans le Top 14. Devant, on retrouve notamment Sclavi (Stade Rochelais), Petti (UBB) ou encore Oviedo (Perpignan). Derrière, Delguy (ASM Clermont) à l'aile alors que Mallia (Stade Toulousain) est aligné en 15. Le sélectionneur argentin mise sur la continuité en n'opérant qu'un changement apres la courte défaite en Irlande (22-19).

À quelle heure débute France - Argentine ?

Ce France - Argentine débutera à 21h10 au stade de France.

Sur quelle chaîne suivre France - Argentine ?

France - Argentine sera à retrouver sur TF1.

Quelles sont les compositions d'équipe ?

France. 15. Barré; 14. Villière, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Boudehent, 8. Ollivon, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Gros.

Argentine. 15. Mallia ; 14. Isgro, 13. Cinti, 12. Moroni, 11. Delguy ; 10. Albornoz, 9. Garcia ; 7. Gonzalez, 8. Oviedo, 6. Matera ; 5. Rubiolo, 4. Petti ; 3. Sclavi, 2. Montoya (cap.), 1. Gallo.