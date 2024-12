Top 14. Bordeaux-Bègles - Toulon : la malchance poursuit Jalibert... Heure, compos,

Dans la suite de la 13e journée de Top 14, ce samedi 28 décembre, Bordeaux-Bègles, actuel leader du championnat, reçoit Toulon, qui reste sur six succès de rang.

En pleine période de fêtes, Bordeaux-Bègles et Toulon ont pris rendez-vous pour un choc du haut du tableau. Et pour cela, il n'y aura pas question de se faire de cadeaux. L'UBB, invaincue dans son antre de Chaban-Delmas, aura l'envie de conforter sa première place et de mettre ainsi la pression sur Toulouse, qui reçoit le Stade Français Paris, ce dimanche 29 décembre.

Pour cela, la bande à Bru peut compter sur de nouvelles forces. Laissé au repos à Castres, Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey et Marko Gazzotti sont de retour. Absent depuis de longues semaines en raison d'une blessure à un mollet, Nans Ducuing a enfin repris l'entraînement et postule lui aussi pour le prochain match. Une bonne nouvelle puisque Romain Buros ne sera toujours pas de la partie, tout comme Matthieu Jalibert. Souffrant de la cuisse droite, le demi d'ouverture doit rependre l'entraînement dès la semaine prochaine.

Toulon sera quant à lui privé de son maître à jouer Baptiste Serin. Le demi de mêlée est retenu à Toulon pour la naissance de son fils. Fort d'une série de six succès de rang, Toulon ne voudra en aucun cas se trouver d'excuses dixit Pierre Mignoni : "C'est une équipe qui est devant nous au classement, et depuis quelques années. C'est simplement un grand match devant nous. Il n'y a pas de questions à se poser. Qu'on y aille ou qu'on reçoive cette équipe, c'est la même chose. On va voir où on se situe face à cette grande équipe. On veut voir où l'on se situe part rapport au premier. Ça va être intéressant de voir nos progrès des dernières semaines."

Dans le cadre de cette 13e journée de championnat, le Top 14 offre un choc Bordeaux-Bègles - Toulon. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Bordeaux-Bègles - Toulon. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Bordeaux-Bègles - Toulon en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ de l'UBB pour ce Bordeaux-Bègles - Toulon : 15. Bielle-Biarrey ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Retière ; 10. Carbery, 9. Lucu (cap) ; 7. Matiu, 8. Tatafu, 6. Diaby ; 5. Coleman, 4. Petti ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Boniface.

Le XV de départ du RCT pour ce Bordeaux-Bègles - Toulon : 15. Tuicuvu ; 14. Dréan, 13. Fainga'anuku, 12. Frisch, 11. Villière ; 10. Hervé, 9. Danglot ; 7. Ollivon (cap.), 8. Isa, 6. Coulon ; 5. Alainu'uese, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. Lucchesi, 1. Brennan.