Jegou et Auradou pas encore sortis d'affaire, ce qui attend les joueurs pendant ce Tournoi des 6 Nations

Oscar Jegou et Hugo Auradou, "innocentés" le 10 décembre dernier en Argentine, font leur retour dans le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations, alors qu'ils ne sont pas tirés d'affaire.

Innocentés officiellement par la justice argentine le 10 décembre dernier, après une longue procédure suivant des accusations de viol et de multiples rebondissements, Oscar Jégou et Hugo Auradou étaient de nouveau "sélectionnables" selon les mots du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié il y a quelques jours. "Aujourd'hui, il y a un non-lieu qui était évident et qui est clair. Donc à partir du moment où il y a un non-lieu, on considère qu'ils sont innocents. À partir du moment où, après une procédure, il y a un non-lieu qui est rendu, après une procédure cohérente, ils sont sélectionnables". Mercredi 15 janvier, Fabien Galthié est passé de la parole aux actes puisque les deux joueurs ont officiellement fait leur retour dans la liste des 42 joueurs pour préparer le 6 Nations puis dans le groupe pour jouer la rencontre face au pays de Galles ce vendredi 31 janvier.

Pourtant, l'affaire Jegou-Auradou n'est pas encore tout à fait terminée. Comme attendu, la femme qui les accuse de viol aggravé en réunion a fait appel de la décision de la juge. Une première audience est d'ailleurs prévue le 10 février, en plein pendant les 6 Nations, devant le tribunal collégial de Mendoza. La procédure s'annonce encore une fois très longue car l'avocate de la plaignante a indiqué qu'elle utiliserait tous les recours possibles.

Elle portera "sans hésiter" l'affaire devant la Cour suprême de Mendoza si son premier recours était rejeté, puis devant la Cour suprême nationale en cas de nouvel échec. Face à ce retour en équipe de France, l'avocate a d'ailleurs confié son indignation au Parisien à l'idée qu'Oscar Jégou et Hugo Auradou, qu'elle qualifie de "violents agresseurs" puissent revenir en sélection. Ce serait, pour elle, une "décision précipitée"...