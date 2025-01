Toulon - La Rochelle : choc en Top 14, Toulon défie une Rochelle décimée

Le RC Toulon accueille le Stade Rochelais, au Stade Mayol, pour le compte de la quinzième journée du Top 14. Un choc entre deux équipes ambitieuses mais qui sont en quête de régularité cette saison sur la scène nationale.

Ce duel, aux allures de revanche, oppose deux formations aux ambitions affirmées, avec en toile de fond une bataille cruciale pour les places qualificatives en phase finale. Invaincu à Mayol en championnat cette saison, Toulon s'avance avec confiance. Forts d'un effectif mêlant expérience et talent, les Varois s'appuieront sur des cadres comme Baptiste Serin et Gabin Villière, ainsi que sur leurs recrues étrangères de premier plan, Dan Biggar et Leicester Fainga'anuku. Une victoire permettrait aux hommes de Pierre Mignoni de rester dans le sillage de Toulouse, deuxième, et d'envoyer un signal fort à leurs concurrents.

La Rochelle avec un quinze rajeuni

Avec un effectif décimé mais déterminé Le Stade Rochelais se présente avec quinze indéit à Mayol. Cinq joueurs clés, dont Grégory Alldritt et Uini Atonio, sont mobilisés par le XV de France pour le Tournoi des Six Nations. D'autres absences majeures, comme celles de Teddy Thomas et Tolu Latu (suspendus), compliquent la tâche des Maritimes. Chez les avants, Reda Wardi est lui touché aux côtés, alors que Pierre Bourgarit est de retour de blessure. Rémy Talès, entraîneur des arrières, devra faire appel à plusieurs jeunes issus du centre de formation, tels que Tyreese Leupolu, probable titulaire en troisième ligne ainsi qu'Alexandre Kaddouri en pilier gauche. Talès a insisté en conférence de presse sur la volonté de voir les jeunes s'exprimer avec plus de confiance " C'est vrai, il y a pas mal d'absents, mais on a un centre de formation qui est performant depuis quelque temps maintenant, avec des jeunes premiers la saison dernière de la phase régulière et deuxième en ce moment. De bons joueurs qui s'entraînent avec nous depuis un moment. Ils vont pouvoir s'exprimer ce dimanche. On a besoin de ça, d'un nouveau souffle, qu'ils amènent leur énergie" a-t-il déclaré.

Malgré ces contraintes, les Rochelais restent dangereux, comme en témoigne leur prestation solide face au Leinster en Champions Cup. L'expérience accumulée dans les joutes européennes pourrait être un atout face à des Toulonnais qui demeurent invaincus et redoutables à domicile. Lors de la première journée, La Rochelle avait dominé Toulon (19-15). Les Varois, soutenus par un public bouillant, auront à cœur de rectifier le tir et de poursuivre leur série d'invincibilité à Mayol. Pour les Rochelais, cette rencontre sera un véritable test de résilience face à une équipe en pleine forme.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le RC Toulon et le Stade Rochelais aura lieu ce dimanche à 21h05 au stade de Mayol. C'est le Néo-Zélandais Monsieur Paul Williams qui dirigera le match. Il sera assisté par Monsieur Pierre Bru (Comité Armagnac-Bigorre) .

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulon - La Rochelle ?

Cette rencontre de la quinzième journée du Top 14 sera diffusée sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Brest - PSV Eindhoven via l'application MyCanal.

Les compositions de départ

Le XV de départ de RC Toulon : 15. Domon, 14. Dréan, 13. Fainga'anuku, 12. Sinzelle, 11. Villière, 10. Garbisi, 9. Serin, 8. Isa, 7. Abadie, 6. Ludlam, 5. Ribbans (cap), 4. Halagahu, 3. Gigashvili, 2. Lucchesi, 1. Priso



Le XV de départ de La Rochelle : 15. Leyds (cap), 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Bosmorin, 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow, 8. Haddad, 7. Botia, 6. Leupolu, 5. Huchet, 4. Lavault, 3. Kuntelia, 2. Suttidze, 1. Kaddouri

Les différentes côtes

Le RC Toulon est invaincu est reste largement favori, même si les Varois ont perdu le match aller à La Rochelle.

Winamax : Toulon 1,18 / Nul 23,00 / La Rochelle 4,40.

Unibet : Toulon 1,19 / Nul 23,50 / La Rochelle 4,20

Parions Sports : Toulon 1,18 / Nul 25,00 / La Rochelle 4,60