La face cachée de Rafael Nadal, roi de Roland Garros

Rafael Nadal est effrayé par le tonnerre. © KEVORK DJANSEZIAN/AP/SIPA

Totalement maître de son sujet sur le court, Rafael Nadal est un angoissé de première dans sa vie quotidienne. Il a ainsi déjà avoué qu'il avait peur des chiens, de l'orage mais aussi de l'obscurité. "Etre tout seul chez moi le soir me rend très nerveux, expliquait-il il y a quelques années. Je n'arrive pas à dormir dans mon lit alors, je dors sur le canapé, la télé et toutes les lumières allumées". Il a également déjà confié craindre de se baigner trop loin du rivage lorsqu'il est à la plage et être excessivement prudent sur la route.