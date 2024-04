Masters 1000 de Monte-Carlo 2024 : Alcaraz forfait, Djokovic en contrôle, les résultats du jour

Le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo se poursuit ce mardi avec les débuts de Djokovic et Monfils.

Il y avait des doutes sur sa participation après l'avoir vu s'entrainer avec un bandage à l'avant-bras droit, c'est désormais officiel, Carlos Alcaraz renonce à participer au master 1000 de Monte-Carlo. Le joueur espagnol l'a annoncé ce mardi après-midi sur ses réseaux sociaux. C'est la deuxième année consécutive que le numéro 3 mondial manque le premier tournoi de la saison de terre battue. Cela ne l'avait pas empêché l'an passé de disputer et de remporter les tournois de Barcelone et de Madrid, où il aura des points à défendre cette année. Son forfait s'ajoute à celui d'un autre Espagnol, Rafael Nadal, qui l'avait annoncé en fin de semaine dernière.

Alors que la pluie a retardé le début de session, les favoris ont tenu leur rang pour cette troisième journée de compétition à Monte-Carlo, à l'image de Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial n'a eu besoin que d'un peu plus d'une heure de jeu pour se défaire de Safiulin en deux sets, 6-1 6-2. Alex de Minaur non plus n'a pas trainé face à Stan Wawrinka et accède au second tour en deux sets, 6-3 6-0. Il affrontera le Néerlandais Griekspoor.

L'Américain Sebastian Korda a également été expéditif face à Davidovich Fokina. L'Espagnol n'a pas vu le jour dans des conditions assez lentes en raison de l'humidité et s'est incliné en deux sets, 6-1 6-2. Entrée en lice contrastée pour les vainqueurs sur terre battue la semaine dernière. Si Hubert Hurkacz s'est en finalement sorti au tie-break du troisième set contre le britannique Draper, Matteo Berrettini a en revanche été balayé par Kecmanovic, 6-3 6-1.

Dans la soirée, deux Français sont attendu sur les courts de la Principauté. Gaël Monfils se voit proposer un premier tour assez abordable, contre l'Australien Aleksandar Vukic, lucky loser qui remplace son compatriote Jordan Thompson forfait. L'autre Français en lice est Arthur Fils, qui jouera son deuxième tour contre Lorenzo Musetti dans la foulée du match de Monfils, après une victoire hier contre Yannick Hanfmann.

La traditionnelle tournée de terre battue débute sur le rocher le 6 avril 2024. La finale se jouera le dimanche 14 avril 2024.

