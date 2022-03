Tournoi de Monte-Carlo 2022 : touché aux côtes, Rafael Nadal forfait ?

Gros coup dur pour Rafael Nadal. Rayonnant depuis le début de la saison, l'Espagnol va manquer quatre à six semaines de compétition. En difficulté pour respirer la semaine dernière à Roland-Garros, le dernier vainqueur de l'Open d'Asutralie devrait manquer le Rolex Monte-Carlo Masters 1000 en avril.

Terrible nouvelle pour Rafael Nadal ! La semaine dernière, l'Espagnol a disputé le Masters 1000 d'Indian Wells où il s'est incliné en finale face à Taylor Fritz. Après avoir eu des difficultés pour respirer durant le tournoi, le récent vainqueur de l'Open d'Australie a passé des examens : il souffre d'une cote fêlée qui nécessite à minima quatre semaines de repos. Mais, selon le communiqué transmis à l'agence de presse espagnole EFE, cette période d'absence pourrait s'étirer sur six semaines, actant d'ores et déjà son forfait pour les tournois de Barcelone et de Monte-Carlo.

#ÚLTIMAHORA | Rafa Nadal, baja seis semanas, "hundido y triste" por la fisura de una costilla. pic.twitter.com/Fi2DYyVy8E — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 22, 2022

Tournoi incontournable de la saison sur terre battue, Monte-Carlo est de retour du 9 au 17 avril. Tenant du titre, le Grec Stefanos Tsitsipas va remettre son trophée en jeu. Après une édition 2020 annulée et une édition 2021 à huis-clos, le public revient cette année dans les tribunes monégasques. Parmi les sérieux prétendants au titre, Rafael Nadal sûrement absent, Novak Djokovic, n°1 mondial devrait être présent dans la principauté comme Daniil Medvedev.

Le Masters 1000 de Monte-Carlo se déroulera du 9 au 17 avril sur les courts du Country-Club (MCCC) situé à Roquebrune-Cap-Martin. Le public sera de retour cette année deux ans après l'annulation du tournoi. L'an dernier, l'édition, marquée par la pandémie avait été disputée à huis clos.

Détenteur des droits TV des neuf Masters 1000 dont celui de Monte-Carlo, Eurosport diffusera le tournoi 2022 de Monte-Carlo sur ses chaînes et ses plateformes. Canal+ détenait les droits jusqu'à cette année de la diffusion en clair mais aucune offre de renouvellement ou nouvelle acquisition n'a été proposée pour suivre la compétition en clair pour le moment.

Le vendredi 8 avril, le coup d'envoi de l'édition 2022 du Masters 1000 de Monte-Carlo sera donné par un tirage au sort en présence du tenant du titre, Stefanos Tsitsipas. L'ensemble du TOP 10 devrait participer au tournoi dont Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Côté français, la plupart des joueurs tricolores seront présents dont Gaël Monfils et Ugo Humbert. Zeljko Franulovic, directeur du tournoi a dévoilé l'identité des deux premières wild-cards : Jo-Wilfried Tsonga et Stan Wawrinka.

Crée en 1897, le tournoi de Monte-Carlo est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi :