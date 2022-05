"DIRECT. Djokovic - Nadal : suivez le choc en direct"

20:47 - Nadal plus offensif ?

Pour Mats Wilander, vainqueur à trois reprises de Roland-Garros, Rafael Nadal sera beaucoup plus agressif que lors des précédentes confrontations où l'Espagnol avait tendance à engager un combat physique : "A quoi s'attendre ? A un jeu beaucoup plus agressif qu'il y a dix ans. Avec eux, on a souvent eu droit à des matches épiques mais l'un et l'autre savent qu'à 35 ans, ils n'ont guère intérêt à disputer un marathon de cinq heures et demie, avec des échanges de plus de vingt coups. Je ne m'attends pas à un pur combat physique. En tout cas, pas en début de match. Plutôt à une partie d'échecs où chacun va essayer de se mettre dans la meilleure position pour attaquer le premier. Ils vont «travailler» l'échange. Engager un combat physique ne sera qu'un plan B, imposé par celui qui sera mené au score et tentera de changer la donne."