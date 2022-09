Garcia - Gauff : heure, chaîne TV... Comment suivre le quart de l'US Open en direct ?

GARCIA VS GAUFF. La Française Caroline Garcia va jouer son quart de finale à l'US Open dans la nuit de mardi à mercredi, toutes les infos.

Elle est actuellement sur une autre planète. Victorieuse du Masters 1000 de Cincinatti avant l'US Open, la Française Caroline Garcia enchaîne les victoires et est désormais aux portes des demi-finales à l'US Open 2022. Jamais vraiment menacée depuis le début du Grand Chelem américain, la tête de série numéro 17 est considérée comme l'une des favorites du tournoi. Face à elle dans la nuit de mardi à mercredi, la jeune Coco Gauff, dans une ambiance incroyable. "Ça va être explosif ! C'est un match que j'ai vraiment hâte de jouer, il y a beaucoup d'excitation : quart de finale en Grand Chelem, jouer Coco qui est vraiment une superstar, déjà, malgré son jeune âge, aux États-Unis. Le public américain qui est toujours très, très chaud, qui peut s'enflammer sur chaque point... C'est vraiment une super opportunité, une super expérience et un challenge en plus à gérer pour faire un grand match."

De son côté, Coco Gauff, connait le niveau actuel de la Française et espère mettre un terme à cette folle série. ""Je pense qu'elle joue le meilleur tennis qu'elle ait joué depuis longtemps. Ce sera un défi. Quand vous jouez contre ces joueuses qui ont le vent en poupe, c'est plus un défi mental. Il faut simplement accepter qu'elle va frapper de superbes coups, car je sais qu'elle le fera".

À quelle heure suivre le match Caroline Garcia - Coco Gauff ?

Le quart de finale de l'US Open 2022 entre Garcia et Gauff sera à suivre en direct à partir d'1h du matin dans la nuit de mardi à mercredi selon la programmation de l'US Open.

Sur quelle chaîne suivre le match Caroline Garcia - Coco Gauff ?

Comme depuis le tout début de cet US Open 2022, la rencontre du Grand Chelem entre Caroline Garcia et l'Américaine Coco Gauff sera à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport.