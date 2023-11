Masters de Turin 2023 : Djokovic et Sinner vainqueurs, Alcaraz à l'affiche ! Résultats et programme

Djokovic et Sinner ont remporté leur premier match hier, et sont en bonne position pour les demi-finales. Ce lundi, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev entrent en piste.

Novak Djokovic est toujours invaincu depuis Wimbledon. Hier, pour son premier match dans ce Masters de fin d'année, qu'il aborde en favori, le Serbe a battu le jeune Holger Rune au terme d'un combat de plus de trois heures (7-6, 6-7, 6-3). Comme à Paris il y a dix jours, le duel a livré toutes ses promesses, avec un match très disputé dans les deux premiers sets, qui ont duré plus d'une heure chacun. Djokovic a fini par faire la différence dans la troisième manche, où le Danois a quelque peu perdu en justesse en forçant son jeu. Avec ce succès, "Nole" est désormais assuré de finir l'année à la première place mondiale du classement ATP.

Dans le premier match de la journée, qui ouvrait ce Masters de Turin, Jannik Sinner a disposé à domicile de Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-4). Le Grec est apparu diminué physiquement, et Sinner ne s'est pas fait prier pour profiter de sa supériorité et boucler le match en moins d'une heure et demie. L'Italien confirme qu'il est un outsider sérieux dans ce Masters, et prend une option pour la qualification en demi-finale, qui se jouera certainement lors de son match contre Holger Rune. Stefanos Tsitsipas est lui condamné à l'exploit dans ce groupe "vert", notamment contre Novak Djokovic.

Ce lundi, Carlos Alcaraz entre en piste dans ce Masters. Le numéro 2 mondial affronter Alexander Zverev en début d'après-midi, aux alentours de 14h30. Après sa déconvenue au Masters 1000 de Paris-Bercy, où il avait été éliminé d'entrée par Roman Safiullin, l'Espagnol doit rebondir et retrouver une forme qui le fuit en cette fin de saison. Le match de la soirée, à 21h, sera un duel 100% Russe entre les deux autres joueurs du groupe "rouge" : Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

Qui sont les joueurs qualifiés pour le Masters de Turin 2023 ?

Les huit premiers joueurs au classement ATP à la fin de l'année sont qualifiés. En 2023, ce sont :

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Holger Rune

Quels sont les groupes du Masters de Turin ?

Groupe "vert" :

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

Groupe "rouge" :

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

Quand se déroulera le Masters ?

Le Masters de fin d'année aura lieu entre le dimanche 12 novembre et le dimanche 19 novembre 2023.

Deux matches ont lieu chaque après-midi, et deux autres chaque soir, avec à chaque fois d'abord un match de double puis un match en simple. Les matches de l'après-midi commencent à 12h, ceux du soir à 18h30. Les finales se jouent dimanche 19 novembre à partir de 15h, avec d'abord la finale du double puis celle du simple.

Sur quelle chaîne regarder le Masters de Turin ?

Le Masters est à suivre sur les chaînes et l'application du groupe Eurosport, accessibles également via un abonnement Canal+ Sport.