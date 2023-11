Masters de Turin 2023 : Sinner qualifie Djokovic, Alcaraz dos au mur ! Résultats et programme

En battant Holger Rune hier soir, Jannik Sinner a éliminé le Danois et qualifié Novak Djokovic. Cet après-midi, Carlos Alcaraz joue sa qualif' contre Daniil Medvedev.

Jannik Sinner a joué le jeu. Alors que l'Italien était déjà qualifié, et aurait pu lever le pied pour se préserver, il a battu hier soir Holger Rune en trois manches (6-2, 5-7, 6-4). Devant son public, Jannik Sinner a parfaitement maîtrisé son adversaire, trop irrégulier malgré quelques fulgurances, comme dans le deuxième set. Ce résultat élimine le Danois et qualifie du même coup Novak Djokovic, qui risquait l'élimination en cas de défaite de Jannik Sinner.

Plus tôt dans la journée, Novak Djokovic jouait sa place en demi-finale face au remplaçant de Stefanos Tsitsipas, le Polonais Hubert Hurkacz. Le Serbe a fait le job, mais à moitié : en s'imposant en trois manches (7-6, 4-6, 6-1), et donc en cédant un set à son adversaire, il s'exposait à une élimination prématurée. En effet, en cas de victoire d'Holger Rune contre Jannik Sinner hier soir, le numéro 1 mondial aurait été éliminé à la différence de sets remportés. Grâce à la victoire de Jannik Sinner, Djokovic rallie les demi-finales et jouera contre le premier du groupe "rouge".

Alcaraz prend la porte ?

Carlos Alcaraz a encore son destin entre ses mains. L'Espagnol doit battre Daniil Medvedev, déjà qualifié, en début d'après-midi. Il décrocherait alors son ticket pour les demi-finales, même si Alexander Zverev bat Andrey Rublev ce soir à 21h. En effet, avec une différence de sets gagnés de +1 pour Alcaraz et de -1 pour Zverev, l'Espagnol serait forcément devant l'Allemand au classement en cas d'égalité à trois avec Medvedev, à deux victoires chacun. Le Russe a une différence de sets de +3 et est donc à l'abri, assuré de finir devant Alexander Zverev. Ce dernier n'a donc plus son destin entre ses mains, et doit espérer que Daniil Medvedev joue son meilleur tennis et batte Carlos Alcaraz.

Qui sont les joueurs qualifiés pour le Masters de Turin 2023 ?

Les huit premiers joueurs au classement ATP à la fin de l'année sont qualifiés. En 2023, ce sont :

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Holger Rune

Quels sont les groupes du Masters de Turin ?

Groupe "vert" :

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

Groupe "rouge" :

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

Quand se déroulera le Masters ?

Le Masters de fin d'année aura lieu entre le dimanche 12 novembre et le dimanche 19 novembre 2023.

Deux matches ont lieu chaque après-midi, et deux autres chaque soir, avec à chaque fois d'abord un match de double puis un match en simple. Les matches de l'après-midi commencent à 12h, ceux du soir à 18h30. Les finales se jouent dimanche 19 novembre à partir de 15h, avec d'abord la finale du double puis celle du simple.

Sur quelle chaîne regarder le Masters de Turin ?

Le Masters est à suivre sur les chaînes et l'application du groupe Eurosport, accessibles également via un abonnement Canal+ Sport.