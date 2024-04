"Je me sens prêt à jouer" Rafael Nadal fera bien son retour à Barcelone

Après plusieurs mois sans jouer, l'Espagnol Rafael Nadal fera son retour pour le tournoi de Barcelone.

Rafael Nadal a confirmé ce lundi 15 avril sa participation au tournoi ATP 500 de Barcelone. Alors que le tennisman majorquain n'a plus disputé de match officiel depuis janvier dernier et sa participation au tournoi de Brisbane, il a lors d'une conférence de presse confirmé son retour sur les courts. "Je suis conscient de la situation, ma préparation est un peu juste" a expliqué celui qui est descendu à la 644e place mondiale. Il a également confirmé que cette saison serait sa dernière. Rafael Nadal entrera en lice demain contre Flavio Cobolli, 62e joueur mondial.

"Deux ans difficiles"

Le joueur le plus titré de l'histoire sur terre battue retrouve sa surface de prédilection avec le tournoi de Barcelone, où il a déjà gagné 12 fois. "Ce fût deux ans difficiles, il a fallu accepter la situation" a-t-il déclaré. "Mais de suis heureux d'être ici, et de pouvoir profiter de chaque moment durant cette dernière année. Ce sera ma dernière participation au Godó." L'Espagnol n'a plus joué sur terre battue depuis son titre à Roland Garros en 2022.

Des entrainements encourageants

Depuis quelques jours, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux de Rafael Nadal à l'entrainement sur les courts barcelonais. Si l'intensité des frappes et les déplacement semblent montrer que l'Espagnol peut de nouveau s'aligner sur le circuit, son service parait toujours hésitant. "J'ai très peu servi ces derniers mois, en raison des problèmes que j'ai eu" a confirmé Nadal durant sa conférence de presse, "il y a bien sûr de l'incertitude, mais je me sens prêt à jouer."